В Малайзии больных COVID-19 ищут с помощью дронов 7.06.2021, 21:34

БПЛА могут зафиксировать у человека повышенную температуру на высоте до 20 м.

Полиция Малайзии использует беспилотные летательные аппараты (БПЛА), чтобы выявить людей с высокой температурой в общественных местах, в рамках мер профилактики COVID-19. Об этом 6 июня сообщило госагентство новостей Bernama.

Отмечается, что БПЛА могут зафиксировать у человека повышенную температуру на высоте до 20 м. При этом дрон излучает красный свет, сигнализируя о "находке".

С 1-го по 14 июня власти Малайзии ввели локдаун в стране из-за рекордного числа новых случаев заболевания COVID-19 в конце мая – более чем 9 тыс. за сутки, писало Bernama.

В частности, в стране закрыты школы и торговые центры. В то же время только двум членам из одной семьи разрешается выходить на улицу, чтобы купить предметы первой необходимости или обратиться за медицинской помощью недалеко от своего дома.

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