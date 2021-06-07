Белорусские туристы смогут вновь попасть в Черногорию с 16 июня 4 7.06.2021, 21:36

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ПЦР-тест не нужен.

Белорусские турфирмы вновь предлагают туры в еще недавно закрытую Черногорию. Ближайшие путевки — на 16 июня, вылеты — по средам, пятницам и субботам «Турецкими авиалиниями».

«Мы предлагаем туры в Подгорицу. Вылет из Минска в Стамбул, оттуда — в столицу Черногории. Перелет будет длиться около 10 часов. Около двух часов займет дорога из Минска в Стамбул, затем после 6 часов ожидания часа два борт летит до Подгорицы», — сообщили в одной из туристических компаний агентству «Минск-Новости».

Трансфер от аэропорта Подгорицы на курорт займет часа полтора, в отличие от Тивата (30-40 минут).

Перелет туда и обратно обойдется в 550 евро на человека. ПЦР-тест не нужен.

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