Ученые: Маори могли открыть Антарктиду на 1000 лет раньше европейцев 7.06.2021, 21:52

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иллюстрационное Фото: Getty Images

Маори приплыли в Антарктиду на 1000 лет раньше российской экспедиции?

Группа ученых из Новой Зеландии заявила о том, что маори могли прибыть в Антарктиду гораздо раньше, чем это сделали европейцы. Как сообщает Science alert, исследование ученых базируется на фольклоре, а также «серой литературе».

Первое документально подтвержденное открытие Антарктиды датируется 1820 годом и принадлежит российской экспедиции. В 1821 году на материк высадились американцы. Но теперь новозеландские ученые утверждают, что у маори могла быть гораздо более длительная история исследования Антарктиды.

В ходе исследования ученые сосредоточили свое внимание на рассказах, а также «серой литературе» - исследованиях, докладах, технической документации и других материалах, которые публикуются вне академических или коммерческих изданий.

«Мы обнаружили, что связь с Антарктидой и ее водами существовала с самого начала традиционного мореплавания на протяжении веков», — заявила ведущий автор исследования Присцилла Вехи.

Ученые обратили внимание на путешествие на юг, которое совершили в VII столетии полинезийский вождь Хуай Те Рангиора и его соплеменники. Вероятно, они стали первыми людьми, увидевшими воды Антарктики задолго до прибытия российской экспедиции и даже до миграции полинезийских переселенцев в Новую Зеландию.

«В некоторых рассказах Хуай Те Рангиора и его команда плыли на юг. Далеко на юг. Если так, они, вероятно, были первыми людьми, увидевшими воды Антарктиды, а может даже сам материк. Путешествие и возвращение Хуай Те Рангиора являются частью истории народа нгати раруа, и эти истории появляются на нескольких деревянных табличках», - пишут исследователи в своей статье.

Ученые отмечают, что их предположение не будет открытием для маори, поскольку рассказы об этом передаются из поколения в поколение.

Путешествие Хуай Те Рангиора было не последним исследованием Антарктиды, которое совершили маори. Так, Те Ату, человек из племени нгапухи, был назван первым маори и первым новозеландцем, посетившим побережье Антарктиды в 1840 году в составе американской исследовательской экспедиции.

Маори также были частью «героической эпохи освоения Антарктики» в ХІХ-ХХ веках, помогая европейцам во время путешествий в Антарктиду. И сейчас маори участвуют в новозеландской антарктической экспедиции.

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