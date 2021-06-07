В ООН призвали страны усилить давление на режим Лукашенко 7.06.2021, 22:17

Эксперты ООН по правам человека выступили с заявлением по поводу ситуации в Беларуси.

Эксперты ООН по правам человека выступили с заявлением по поводу ситуации со свободой СМИ в Беларуси, арестом Романа Протасевича и задержаниями сотрудников tut.by, сообщает Управление верховного комиссара ООН по правам человека.

Эксперты выразили возмущение арестом и возможными пытками Романа Протасевича.

«Безответственная манера, в которой был арестован Протасевич, сообщения, что его могли пытать, чтобы выбить ложное признание, отказали в доступе адвоката, опасения, что ему может грозить суровое наказание, демонстрируют полное несоблюдение международных правозащитных норм властями Беларуси», – говорится в заявлении.

Эксперты ООН беспокоятся за жизнь Протасевича и призывают белорусские власти немедленно освободить его, а также других журналистов, правозащитников и активистов. Арест Протасевича показывает, что белорусские власти ни перед чем не остановятся, чтобы заставить своих критиков молчать, считают эксперты.

В заявлении также упоминается ситуация вокруг tut.by. «Последние события демонстрируют, что свобода СМИ в Беларуси вошла в черную дыру, которой нет конца», – говорится в заявлении.

Эксперты ООН также выразили серьезную обеспокоенность по поводу поправок в закон о СМИ и закон о массовых мероприятиях.

«Мы призываем страны-члены ООН усилить давление на белорусские власти с требованием прекратить атаки на свободу СМИ, освободить журналистов, правозащитников и других произвольно задержанных, обеспечить независимые, прозрачные и беспристрастные расследования по сообщениям о нарушениях прав человека, совершенных в контексте выборов, в том числе сообщениям о пытках и произвольных задержаниях», – говорится в заявлении.

Документ подписан пятью экспертами, в том числе спецдокладчиком ООН по ситуации в Беларуси Анаис Марин.

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