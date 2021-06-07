Литовские СМИ: Ситуация на границе с Беларусью изменяется не по дням, а по часам 1 7.06.2021, 22:27

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Формальные каналы связи литовских пограничников с белорусскими коллегами не работают.

Глава Службы охраны госграницы Литвы Рустам Любаев заявил, что ситуация на литовско-белорусской границе остается сложной, пишет DELFI.

«Мы видим, что ситуация меняется не по дням, а по часам. За выходные задержали три группы нелегалов, это больше 30 человек», — сказал журналистам Любаев.

Сейчас, по словам Любаева, нелегальных мигрантов задерживают почти каждый день. В Вильнюсе уверены, что потоки нелегалов направлены в Литву и Польшу: «В Латвии нет ни одного, а у нас — 273 нелегалов, в Польше — 180. Все идет через Литву и Польшу».

Сейчас Литва решает вопросы о закупке новых средств защиты и оружия для охраны границы. Рассматривается возможность привлечения армии.

По словам Любаева, с белорусскими пограничниками практически нет никаких контактов.

«Есть формальные каналы сообщения, но они не работают. Мы передаем информацию белорусским коллегам, но они не отвечают, не приезжают на место нелегального пересечения границы. По действующим правилам, мы должны проводить расследования совместно, но этого нет, все объясняют COVID-19 и действующими в Беларуси ограничениями. Мы видим, что не хотят фиксировать факт нарушения границы и сотрудничать с нашими ведомствами», — сказал Любаев.

Напомним, 26 мая Таракан заявил: «Мы останавливали наркотики и мигрантов — теперь будете сами их есть и ловить». В Литве уверены, что возросший поток нелегальных мигрантов — следствие этого заявления. На прошлой неделе только за один день литовские пограничники задержали 52 нелегала, в том числе и белорусов, которые попросили убежища в Литве.

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