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Сергей Тихановский: Верю в лучшее для Беларуси

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  • 7.06.2021, 22:54
  • 2,934
Сергей Тихановский: Верю в лучшее для Беларуси
Сергей Тихановский
Фото: Василий Молчанов/«Белсат»

Народный лидер написал письмо на волю.

Политзаключенный Сергей Тихановский написал письмо на волю.

«Сижу уже год оболганный в тюрьме. НО! Верю в лучшее для Беларуси», - пишет Сергей Тихановский.

Уже больше года Сергей в заточении по выдуманным статьям. Напишите Сергею письмо, пришлите открытку или новость: СИЗО-3. 246003, г. Гомель, ул. Книжная, 1А

Фото письма опубликовал телеграм-канал «Хартия-97».

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