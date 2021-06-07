Сергей Тихановский: Верю в лучшее для Беларуси 3 7.06.2021, 22:54

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Сергей Тихановский

Фото: Василий Молчанов/«Белсат»

Народный лидер написал письмо на волю.

Политзаключенный Сергей Тихановский написал письмо на волю.

«Сижу уже год оболганный в тюрьме. НО! Верю в лучшее для Беларуси», - пишет Сергей Тихановский.

Уже больше года Сергей в заточении по выдуманным статьям. Напишите Сергею письмо, пришлите открытку или новость: СИЗО-3. 246003, г. Гомель, ул. Книжная, 1А

Фото письма опубликовал телеграм-канал «Хартия-97».

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