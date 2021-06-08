В Беларуси для водителей-должников появился новый «сюрприз» 7 8.06.2021, 7:35

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Постановление вступает в силу с 15 июля.

Министерство юстиции постановлением №93 от 21 мая утвердило инструкцию о взаимодействии органов принудительного исполнения с другими госорганами. Документ сегодня официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале и вступает в силу с 15 июля.

Инструкция определяет порядок взаимодействия в рамках применения меры по обеспечению исполнения в виде временного ограничения прав должника, в том числе ИП, на управление механическим транспортным средством, моторным маломерным судном, права на охоту.

Данная мера не может быть применена, если будет установлено, что пользование правами на управление механическими транспортными средствами, маломерными судами, на охоту необходимо должнику в связи с инвалидностью, либо в качестве единственного средства получения дохода.

Инструкцией определены действия судебного исполнителя, а также государственных органов, которые регулируют соответствующие сферы.

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