Режим гарантированно пойдет на дно 3 Telegram-канал «Баста!»

8.06.2021, 7:39

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фото: тасс

Давайте наступим ему на горло.

Сейчас мы отчетливо видим, как диктатура окончательно загнала себя в угол. И вот, мы следим в интернете за всей этой чередой событий, в глубине сознания прокрадывается легкое предвкушение победы. А кто-то уже вовсю строчит в комментариях планы о жизни в прекрасной Беларуси будущего.

Нет, визуализировать цели — полезное занятие, очень мотивирует и вдохновляет. Главное — не останавливаться на этом этапе.

Лукашенко и его свита — жадные идиоты, мы прекрасно за 26 лет много раз в этом убеждались. Весь мир опомнился и пошли адекватные санкции — здорово. Мы солидарны, всей страной, даже всем миром — превосходно, так и надо.

А теперь возвращаемся к нашей цели. Мы жаждем победы, а значит — трибунала для всех преступников, освобождения всех политзаключенных, проведения честных и свободных выборов, свободы СМИ, а в дальнейшем — построения принципиально новой политической системы в Беларуси.

Как нам победить?

Мы можем пустить ситуацию на самотек, переложить ответственность на самого Луку, Европу, медийных персон, с замиранием сердца наблюдать, как все будет дальше развиваться.

Тем временем в трон вцепился мозаичный психопат, ни один психиатр не сможет предсказать его дальнейшие действия. Сколько еще судеб будет искалечено? Сколько еще смертей? До какого состояния он доведет экономику? Единственное, что в этой ситуации ясно: режим гарантированно пойдет на дно и обязательно постарается прихватить нас с собой.

К счастью, есть и другой вариант. Мы можем сами решать свою судьбу. Для этого нам раз и навсегда нужно уяснить: нам могут и будут помогать, нас будут поддерживать и вдохновлять, но никто вместо нас Луку не свергнет. Это только наш путь, только мы сможем это сделать.

Способов масса, мы все о них наслышаны. Экономический путь — самый бескровный, быстрый и эффективный. Я призываю белорусов наступить на горло режиму бессрочной общенациональной забастовкой до победы. Не нужно ждать повода или памятной даты, не нужно ждать лидеров и призывов. Выходите сами, подавайте пример другим. Выйдем всей страной — победим засидевшегося деда.

Не нужно быть политологом, чтобы понять — система Лукашенко сгниет и развалится, мы прямо сейчас можем наблюдать ее агонию.

А мы вольны делать выбор — гнить вместе с плешивым или строить свободное будущее.

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