Украинские СМИ узнали подробности разговора Зеленского и Байдена 2 8.06.2021, 7:42

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Американский лидер пригласил президента Украины в Белый дом.

Глава Украины Владимир Зеленский пообещал президенту США Джо Байдену дальнейшие шаги по реформированию государства. В Вашингтоне, прежде всего ждут прозрачного завершения конкурса на должность главы Специализированной прокуратуры (САП).

Об этом «Новому времени» сообщил информированный источник в дипломатических кругах.

«Они говорили об очной встрече, необходимости реформ, ПДЧ НАТО, угрозе национальной безопасности, исходящей от "Северного потока-2" и о продолжении поддержки США Украины для противостояния российской агрессии», — пояснил собеседник украинского издания.

По его словам, этот разговор стал важным для дальнейшего укрепления двусторонних отношений, независимо от различий, как в каждой из стран прокомментировали поднятые во время разговора темы.

Так, ранее в Офисе президента Украины написали, что Байден «отметил лидерство Зеленского в внедрении фундаментальных реформ в стране».

«Зеленский — независимо от того, что говорится в его комментариях по поводу разговора с американским лидером, — намерен предпринять ряд дальнейших шагов по реформам, за которыми Вашингтон будет внимательно следить орлиным взором. Например, проведет ли офис Зеленского прозрачный конкурс на должность прокурора САП», — считает этот собеседник.

По его мнению, Вашингтон продолжит делать все возможное в отношении к «Северному потоку-2» и НАТО для поддержки Украины, но и Киев теперь должен продемонстрировать добросовестность и выполнить домашнюю работу по тем обязательствам, которые легли на команду Зеленского по реформам.

«Как и в любых хороших отношениях, обе стороны стараются изо всех сил. Учитывая шаги, предпринятые администрацией Байдена.Теперь украинскому президенту и его команде нужно не только говорить, но и делать», — подчеркнул источник издания.

Кроме того, он добавил, что в этом разговоре, с большой вероятностью, не обсуждалась дополнительная финансовая поддержка или поставки американского летального оружия Киеву.

Напомним, Владимир Зеленский и Джо Байден поговорили по телефону вечером шестого июня. Американский лидер пригласил Зеленского в Белый дом этим летом, после того, как он вернется из поездки в Европу.

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