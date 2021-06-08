Москва готовится к сделке с Байденом: «синепалому» лучше спрятаться под плинтус 9 Telegram-канал «Ник и Майк»

8.06.2021, 7:47

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фото: ТАСС

Ждем новых феерий, которые все сильнее затягивают в штопор.

Москва готовится к большой сделке с Байденом и пока осторожно дистанцируется от сверхтоксичного сумасшедшего деда. Денег больше не дают. Аккуратно достроили первую нитку «Северного потока», вторая нитка пока на волоске.

Граница на замке. Поезда и самолет не в счет - это не решает проблему. Старший брат ждет в засаде. Младший уж слишком задрал ставки на международной арене. А взамен - ничего.

Китай тоже ждет. Слова белорусского «премьера» о том, что «Беларусь - новый Китай» прокомментируем кратко: Беларусь для Китая в торговле статистическая погрешность. Рисковать стратегическим американским или европейским рынком из-за синепалого пирата им не за чем. Они могут себе позволить подождать. Раздражение уже есть. Если вдруг из-за пиратских выходок пострадает железнодорожный транзит, будет нечто больше, чем наблюдение за ситуацией.

Европа движется в рамках своего санкционного календаря - он сжатый и напряженный. А хунта еще и сама помогает. Организация нелегального трафика людей через границу выбила последние аргументы у «защитников» других не совсем легальных схематозов. Даже белужий вой Удовицкого в Клайпеде более неуместен.

«Синие пальцы в открытую объявил режим чернухи для соседей. Сигареты грузят вагонами и фурами. Нелегальная миграция сопровождается пограничным ведомством - основное направление Ирак, откуда в Минск прилетают «туристы» и «желающие оценить гостеприимство белорусских здравниц». Следующие в списке - наркотики и ядерный шантаж.

Можно объявить хоть «Великий камень», хоть новый технопарк на месте «Мотовело», хоть «Минск-мир» - глобальным офшором и прачечной, - это уже не поможет. Если раньше Беларусь была просто контрабандным хабом, то теперь - настоящая Тортуга или второе Сомали. Оптимизма инвесторам такой подход не добавляет. Даже «Штадтлер» подумывает, как бы из переставшей быть мирной гавани свалить, туда, «где война, и все разворовано» - в Украину. А ведь это компания, которая вложила немалые деньги в инфраструктуру.

Головченко тем временем выражается в стиле «отсель грозить мы будем шведу». То есть делится мнениями об ущербе для ВВП и страшит контрсанкциями. И то, и то непонятно на кого рассчитано. Если ВВП считать, как сумму произведенного, а не проданного товара, то можно его еще и увеличить (и такое в истории хунты уже было не раз, пока объективные законы экономики не били по тем самым «стальным яйцам»). Полное закрытие белорусского рынка для европейских поставщиков будет как слону дробина, а вот белорусскую моську рикошетом может и накрыть. Что для Беларуси треть внешней торговли, то для «коварного Запада» опять-таки статистическая погрешность.

Жест с политзаключенными тоже запоздал. Готовых торговаться уже нет.

На месте синепалого лучше хотя бы спрятаться под плинтус до саммита Россия - США. Но он так не умеет. Ждем новых феерий, которые все сильнее затягивают в штопор…

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