Более пяти часов до Варшавы, 7,5 часов — до Киева: как улететь из Минска 5 8.06.2021, 8:23

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Цены на билеты также «кусаются».

После экстренной посадки в Минске самолета компании Ryanair прямыми рейсами из Беларуси в большинство европейских стран не попасть. Но сайт kp.by решил подыскать вариант вылета из Минска в разные города и посмотреть, во что это обойдется и сколько времени займет перелет. Условная дата вылета - 15 июня, билет журналисты искали в одну сторону - с учетом того, что вернуться в Беларусь можно и автобусом.

Варшава

От Минска до Варшавы на самолете прежде можно было добраться за 1 час 10 минут. Сейчас самый быстрый перелет займет 5 часов 35 минут. Это с пересадкой в Москве. Но цена билета кусается - 1651 рубль.

Самый дешевый вариант на 15 июня - 690 рублей с пересадкой в Тель-Авиве. Но стыковку придется ждать больше 12 часов, а всего перелет займет больше 21 часа.

Система поиска авиабилетов предложила также варианты за 816 рублей с двумя пересадками - в Стамбуле и Тель-Авиве, но в этом случае дорога займет больше суток. Еще можно лететь через Тбилиси и Ереван, но на выбранный нами день билетов уже не оказалось. Да и ценник зашкаливает - больше 1000 рублей.

Экономнее всего по деньгам выйдет, если доехать «Ласточкой» до Москвы, а оттуда лететь прямым рейсом в Варшаву. Билет на самолет обойдется в районе 430 рублей. Плюс 50 рублей на билет до Москвы, если повезет с местом на «Ласточку». Но если нет, то придется выложить за билет на другой поезд почти 250 рублей (это купе) или вообще 490 рублей (СВ - столько же стоит билет на самолет до Москвы).

Та же история с Санкт-Петербургом: добираться через него до Варшавы придется больше суток и не задешево.

Вильнюс и Рига

Если надо 15 июня быть в Вильнюсе или Риге, то придется вылетать на сутки с половиной раньше.

Самый дешевый билет стоит около 724 рубля в Вильнюс и 737 - в Ригу, но оба рейса с пересадкой в Лондоне, причем со сменой аэропортов, и нужна транзитная британская виза. Да и дорога займет больше суток. Для большинства - не вариант.

Самый быстрый перелет по маршруту Минск - Вильнюс, который выдала поисковая система, - чуть больше 11 часов, с двумя две пересадками - в Стамбуле и Киеве. Но цена кусается - больше 1400 рублей. В Ригу еще дороже - почти 1880 рублей, пересадки в Стамбуле и Амстердаме.

Можно за 750 рублей добраться до Вильнюса через Москву и Варшаву, на этой уйдет 1 день и почти 9 часов. На час меньше и на 100 рублей дороже лететь в Ригу через Тбилиси.

Киев

Быстрее всего в столицу Украины нынче можно попасть через Стамбул. Билет в одну сторону обойдется в 770 рублей, время полета - 7,5 часа.

Дешевле можно улететь через Ереван (590 рублей), перелет займет почти 10 часов. Если покупать билеты сильно заранее, то есть еще вариант через Тбилиси (около 650 рублей), но придется повозиться со стыковками.

Самый экономный вариант (опять же, если повезет купить билет на «Ласточку») - автобусом из Москвы. Билет на автобус Москва - Киев стоит в районе 100 белорусских рублей. Но даже если добираться до Белокаменной другим поездом и заплатить за купе 250 рублей, а оттуда в Киев автобусом, то выйдет в два раза дешевле, чем самолетом. Дорога на автобусе занимает от 14 до 19 часов в зависимости от перевозчика.

Путь в Киев для белорусов теперь лежит через Москву или Стамбул.

Путь в Киев для белорусов теперь лежит через Москву или Стамбул.

Прага и Мюнхен

Самый удобный для белорусов вариант - прямой рейс из Москвы в Прагу. Самолет летит меньше трех часов, билет стоит 560 белорусских рублей. Рейс в 10 утра, так что если ехать в Москву «Ласточкой», то накануне.

Поезд, который отправляется из Минска вечером и прибывает в Москву в 8.13 утра, не подойдет. До Шереметьево на аэроэкспрессе ехать 50 минут, ближайший аэроэкспресс в 8.35, в аэропорт он прибывает в 9.25, и регистрация на рейс к этому времени уже будет закрыта.

Есть вариант из Минска в Прагу через Стамбул. По времени это займет полсуток, цена билета 1035 рублей.

Столько же стоит билет из Минска в Мюнхен через Стамбул. Зато это самый быстрый вариант - перелет займет 7 часов 40 минут. Можно сэкономить в деньгах и за 675 рублей и 16 часов добраться до Мюнхена, сделав пересадку в Москве.

Вопрос ребром

Куда можно полететь отдохнуть и сколько это стоит?

Чартеры из Минска по-прежнему летают в Турцию и Египет, но не через украинское небо, как раньше, а через российское. Из-за крюка билеты на чартеры выросли в среднем на $45-50, и тех, кто купил туры раньше, просят эту сумму доплатить. Цены в агентствах в среднем $900 - 1000 на двоих за 7 ночей.

Билет в Грузию и обратно стоит в районе $270. Тур на двоих на неделю обойдется в среднем в $900 - 1000.

Можно полететь в ОАЭ. С этого года виза в Арабские Эмираты белорусам не нужна, билеты на самолет туда - обратно стоят в районе $400, отель можно снять самостоятельно (неделя на двоих - в районе $400), а можно купить недельный тур в агентстве с перелетом и проживанием примерно за $1000 – 1300.

Туры в Доминикану на неделю на двоих стартуют от $3000, на Кубу - от $1500, на Мальдивы - от $2000, в Таиланд - от $2500.

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