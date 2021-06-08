В Словакии начали прививать от коронавируса «Спутником V» 3 8.06.2021, 8:34

фото: reuters

Вакцинироваться смогут граждане в возрасте от 18 до 60 лет.

7 июня в Словакии началась вакцинация от COVID-19 "Спутником V". Об этом российскому агентству ТАСС сообщили в министерстве здравоохранения Словакии.

Сообщается, что вакцинация российским препаратом будет проходить поэтапно, постепенно будут подключать разные регионы страны. Вакцинироваться смогут граждане в возрасте от 18 до 60 лет.

Как пишет "Русская служба BBC", разрешение на использование вакцины в Словакии выдано с 1 марта по 31 августа. Помимо "Спутника", в стране одобрены вакцины от Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca, также в скором времени там начнут прививать вакциной Johnson & Johnson. Все эти вакцины, кроме "Спутника", одобрены Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА).

Жители обеих европейских стран могут выбирать любую вакцину, но как пояснили в минздраве Словакии, в стране есть люди, которые хотят привиться именно "Спутником V". В то же время, по данным Euronews, с 1 июня, когда открылась онлайн-регистрация на прививку этим препаратом в Словакии, записалось только 5 тыс. человек.

Пока в Словакии будет использовано только 200 тыс. доз (рассчитанные на 100 тыс. человек), сообщает "Русская служба BBC". В страну также приехала половина заказа на 2 млн доз, из-за которого возник политический кризис в Словакии. Но эти дозы будут использованы, только если вакцину одобрит ЕМА, уточнил министр здравоохранения Владимир Ленгварский. На вопрос журналиста о том, сделает ли он эту прививку сам или порекомендует знакомым, министр ответил "нет".

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