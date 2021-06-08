Я не я и лошадь не моя Виктор Шендерович

8.06.2021, 9:11

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Виктор Шендерович

Аллигатор и марабу, по крайней мере, не претендуют на место в «большой восьмерке».

Родственники погибших семь лет назад в малайзийском "Боинге" написали письмо Путину.

Они напомнили ему несколько нравственных истин.

Они воззвали к его долгу президента и напомнили об уважении к человеческой жизни и достоинству. Они упомянули о боли, которую испытывают при памяти о произошедшем, и выразили сожаление, что Президент России не разделяет эту боль…

С тем же успехом они могли бы проповедовать евангелие аллигатору и воздействовать на мозг птицы марабу токаттой и фугой ре-минор.

Им, кстати, уже ответили, этим нидерландцам. И не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы угадать эту ответную зоологию. Все как обычно: Россия не сторона-участница расследования, я не я и лошадь не моя…

А потом мы будем обижаться, что нас не считают за людей.

Это, пожалуй, главная странность в происходящем: аллигатор и марабу, по крайней мере, не претендуют на место в "большой восьмерке" и вполне довольны своим местом на лестнице Ламарка. А наши твари ведут себя как твари - и при этом обижаются, обижаются…

Виктор Шендерович, "Фейсбук"

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