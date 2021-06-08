51% американцев поддерживает блокировку Трампа в социальной сети Facebook 8.06.2021, 9:42

Дональд Трамп

40% респондентов выступили против таких мер.

Как сообщает «Эхо Москвы», эти данные показал опрос, проведенный газетой Politico совместно с компанией Morning Consult.

Как отмечают социологи, мнение граждан зависело от того, сторонниками какой партии они являются. Среди республиканцев решение о блокировке поддержали только 15% опрошенных. Среди сторонников демократов с решением Facebook согласились 86%.

Напомним, Руководство социальной сети Facebook пересмотрело свое решение о бессрочной блокировке учетных записей экс-президента США Дональда Трампа.

Трамп сможет восстановить свои аккаунты через два года при соблюдении определенных условий, говорится в заявлении. Согласно сообщению, решение об ограничении срока блокировки принято после критики наблюдательного совета компании. «Мы приостанавливаем [работу] его аккаунтов на два года, отсчет начинается с 7 января этого года», — указано в заявлении.

Если по прошествии двух лет эксперты увидят «серьезный риск для общественной безопасности», блокировка аккаунтов может быть продлена, предупредили в Facebook. «Когда приостановка действия в конечном итоге будет отменена, будет действовать строгий перечень санкций, которые будут применены, если Трамп совершит дальнейшие нарушения, вплоть до безвозвратного удаления его страниц и аккаунтов», — говорится в заявлении.

Аккаунты Трампа в Facebook, а также в Twitter и Instagram заблокировали после того, как 6 января его сторонники устроили беспорядки в Вашингтоне и ворвались в здание Капитолия. В этот день конгресс США должен был утвердить результаты прошедших 3 ноября президентских выборов, на которых Трамп проиграл демократу Джо Байдену. В ходе столкновений силовиков и протестующих у Капитолия погибли пять человек.

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