Мама подростка-политзаключенного из солидарности с сыном побрила голову
- 8.06.2021, 9:46
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Виталий Прохоров приговорен к двум годам воспитательной колонии.
Мама политзаключенного Виталия Прохорова из Жлобина в знак солидарности с сыном побрила голову, сообщают гомельские правозащитники.
Прохорова задержали 10 августа на протестах и сильно избили, об этом Виталий рассказывал в суде. Потом его отпустили, но позже вызвали в суд и оштрафовали за участие в несанкционированном мероприятии. Поводом для возбуждения уголовного дела стал видеоролик в соцсетях, который снял друг подростка.
В итоге подростка приговорили к двум годам воспитательной колонии. Совершеннолетие он встретил в заключении.
"И не потому, что это его выбор, и он плохой ребенок, а потому, что кто-то этот выбор сделал за него", — говорит мама подростка прежде, чем начать сбривать волосы.
Правозащитники признали Виталия Прохорова политзаключенным.