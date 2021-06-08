Мама подростка-политзаключенного из солидарности с сыном побрила голову 8.06.2021, 9:46

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Виталий Прохоров

Виталий Прохоров приговорен к двум годам воспитательной колонии.

Мама политзаключенного Виталия Прохорова из Жлобина в знак солидарности с сыном побрила голову, сообщают гомельские правозащитники.

Прохорова задержали 10 августа на протестах и сильно избили, об этом Виталий рассказывал в суде. Потом его отпустили, но позже вызвали в суд и оштрафовали за участие в несанкционированном мероприятии. Поводом для возбуждения уголовного дела стал видеоролик в соцсетях, который снял друг подростка.

В итоге подростка приговорили к двум годам воспитательной колонии. Совершеннолетие он встретил в заключении.

"И не потому, что это его выбор, и он плохой ребенок, а потому, что кто-то этот выбор сделал за него", — говорит мама подростка прежде, чем начать сбривать волосы.

Правозащитники признали Виталия Прохорова политзаключенным.

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