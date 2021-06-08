В Китае искусственный интеллект поступил в университет 8.06.2021, 10:00

Виртуальная девушка по имени Хуа Чжибин стала студенткой Университета Цинхуа в Пекине.

Хуа Чжибин – это новая разработка Пекинской академии искусственного интеллекта. Виртуальная студентка работает на основе второго поколения модели «глубокого обучения» Wudao (буквально означает «понимание естественных законов»). Разработчики утверждают, что она отличается от других виртуальных персонажей тем, что имеет определенные способности к рассуждению и эмоциональному взаимодействию с людьми, пишет hromadske.ua.

Хуа пишет стихи, музыку и создает картины. В университете она должна совершенствовать навыки самообучения и общения, а также развивать творческие способности.

Одновременно с зачислением в вуз Хуа Чжибин зарегистрировали в китайской соцсети Weibo. На ее странице выложили проморолик, где виртуальная студентка рассказывает о себе. «Привет всем, я Хуа Чжибин. Я рада стать студенткой профессора Танга. Я начну свое учебную и исследовательскую жизнь в лаборатории компьютерных наук Университета Цинхуа», ㅡ говорит Хуа.

Известно, что виртуальный образ Чжибин «срисован» с реального человека, однако лицо и голос синтезированы компьютером из множества образцов.

Разработчики планируют трудоустроить «девушку» после выпуска из вуза. «Хуа Чжибин не заменит студентов, а обогатит жизнь в университете, будет способствовать более тесному контакту между людьми и искусственным интеллектом. Она может взаимодействовать и сотрудничать, выполняя творческую работу», ㅡ рассказал один из разработчиков ИИ Пен Шуан.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».