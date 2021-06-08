Белорусы отдают львиную часть денег на продукты 3 8.06.2021, 10:25

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По составу продуктовой корзины жители страны относятся к бедным народам Европы.

Каждый квартал чиновники замеряют уровень денежных расходов домашних хозяйств в Беларуси. Для этого составляется выборка из нескольких тысяч семей, которая максимально соответствует структуре населения по данным переписи. Таким образом достигается минимальная ошибка измерений и переносимость результата на всю совокупность людей, пишет сайт banki24.by.

В 1 квартале денежные расходы в расчете на одно домашнее хозяйство достигли 1400 BYN в месяц. Практически три четверти денежных расходов составили траты на потребительские нужды — 1049 BYN.

Уровень потребительских расходов различается в зависимости от места проживания людей. Например, в городах и поселках городского типа потребительские расходы в 2021 году составили 1115 BYN в месяц, а на селе — 835 BYN.

Самый высокий уровень потребительских расходов зафиксирован в Минске — 1329 BYN в месяц. В областях траты на потребительские нужды варьируют от 928 BYN до 1014 BYN.

В конце потребительского списка стоят Витебская, Гомельская и Могилевская области. Чуть выше уровень потребительского благосостояния в Брестской, Гродненской и Минской областях.

На потребительские нужды в Беларуси идет от 73,2% до 79,3% денежных расходов. Минимальный показатель относится к Витебской области, максимальный — к Могилевской.

В структуре потребительских расходов белорусов преобладают траты на продукты питания. На эти цели в 1 квартале 2021-го домашние хозяйства направляли 415 BYN в месяц. В пропорции к потребительским расходам это 39,6%.

Расходы на продукты питания — это самый большой отдел в потребительской корзине белорусов. Для сравнения: в странах Западной и Центральной Европы доля продуктов питания как правило в 2–4 раза ниже. Такая композиция потребительской корзины говорит об относительно низком уровне жизни населения в стране.

Больше всего на продукты питания тратили в Минске — 495 BYN в месяц. Но одновременно в столице наблюдалась самая низкая доля продуктов в потребительских расходах (37,3%). Это свидетельствует о более высоких жизненных стандартах минчан.

В областях на продукты уходило меньше денег — от 386 до 416 BYN. Однако доля продуктов в регионах была выше, чем в столице — от 39% до 41,7%. Последнее говорит о скромном уровне жизни за пределами МКАД.

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