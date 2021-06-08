Букмекеры допускают, что Россия откажется от участия в футбольном Евро из-за Украины 10 8.06.2021, 10:39

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Коэффициент на это событие — 1 к 17.

Беттинговая компания Favbet открыла ставку на отказ России от участия в Евро-2020 из-за спортивной формы сборной Украины. Коэффициент на это событие — 1 к 17, пишет «Новое время».

Некоторые россияне, включая представителей власти, оказались недовольны новой формой сборной Украины по футболу для Евро-2020, на которой изображены границы страны с Крымом в составе и надписи «Слава Украине — Героям слава»

Депутаты Госдумы даже призвали запретить использование такой формы на Евро-2020, но в УЕФА сообщили, что вся экипировка и изображения на ней разрабатывались в соответствии с требованиями организации и без каких-либо нарушений.

После этого в медиа появилась информация о том, что недовольный решением УЕФА Российский футбольный союз может отказаться от участия в Евро-2020.

Букмекерская компания Favbet решила заработать на этом и открыла ставку на отказ российской сборной от участия в грядущем чемпионате.

Пари под названием «Сборная России откажется от участия в Евро 2020 из-за экипировки сборной Украины» на момент написания материала разыгрывается с коэффициентом 1 к 17.

Напомним, первый матч Евро-2020 пройдет между Турцией и Италией 11 июня в 22:00 по киевскому времени на стадионе в Риме.

Для сборной Украины Евро-2020 начнется в ближайшее воскресенье 13 июня в Амстердаме, где подопечные Андрея Шевченко сыграют против фаворита группы — сборной Нидерландов.

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