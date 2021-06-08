Россия планирует в несколько раз сократить транзит газа через Беларусь

Россия планирует в несколько раз сократить транзит газа через Беларусь5
- 8.06.2021, 11:05
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Это произойдет, если будет запущен «Северный поток-2».
Россия планирует значительно сократить объемы транзита газа через Беларусь до конца 2021 года, пишет сайт "Еврорадио" со ссылкой на издание Argus.
Речь идет о сокращении в несколько раз. Это значит, что в несколько раз будет меньше и прибыль Беларуси от транзита.
До конца 2021-го Россия планирует запустить "Северный поток-2" и начинать транзит через него, тогда зависимости от "сюрпризов" белорусских партнеров больше не будет. Одновременно Москва согласилась сохранить небольшой транзит через Украину. Возможно, что придется что-то пускать и по территории Беларуси, но это вопрос исключительно технический.