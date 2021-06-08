Забавно прыгающая на батуте собака стала звездой Сети

Забавно прыгающая на батуте собака стала звездой Сети1
- 8.06.2021, 11:12
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Животное стало идеальной компанией для ребенка.
Как только юная жительница Вайоминга (США) соберётся попрыгать на батуте, она может быть уверена, что у неё появится идеальная компания, пишет 120.su.
Домашняя собака тоже никогда не прочь поразвлечься и повеселиться, причём нельзя не отметить, что кульбиты животного куда более эффектны, чем прыжки его маленькой хозяйки.
Впрочем, героиня видеоролика ещё слишком мала. Когда она подрастёт, они с собакой смогут показывать целые парные представления.