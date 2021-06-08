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Забавно прыгающая на батуте собака стала звездой Сети

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  • 8.06.2021, 11:12
  • 1,918
Забавно прыгающая на батуте собака стала звездой Сети

Животное стало идеальной компанией для ребенка.

Как только юная жительница Вайоминга (США) соберётся попрыгать на батуте, она может быть уверена, что у неё появится идеальная компания, пишет 120.su.

Домашняя собака тоже никогда не прочь поразвлечься и повеселиться, причём нельзя не отметить, что кульбиты животного куда более эффектны, чем прыжки его маленькой хозяйки.

Впрочем, героиня видеоролика ещё слишком мала. Когда она подрастёт, они с собакой смогут показывать целые парные представления.

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