Экономист: Белорусские власти движутся к тупику 7 8.06.2021, 13:23

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Сергей Чалый

Фото: «Жизнь-малина»

Движущей силой белорусской экономики в последние годы были люди, научившиеся жить без поддержки государства.

В результате политического кризиса экономика Беларуси отброшена на 5-10 лет назад: от планов, которые подразумевали движение в сторону более рыночных механизмов к административному контролю, заявил экономический обозреватель, основатель YouTube-канала «Чалый LIVE» Сергей Чалый во время онлайн-конференции Reshape, пишет tut.by.

«Мы консервируем низкие темпы экономического роста»

Движущей силой белорусской экономики в последние годы были люди, научившиеся жить без поддержки государства. Еще до выборов экономика подошла к естественным пределам своего роста, когда для того, чтобы расти дальше, стало недостаточно сохранять статус-кво в роли частного и государственного секторов. Одному из них, наиболее эффективному, предстояло занять более весомую позицию. Переход на новый этап экономического развития вывел бы Беларусь из ловушки низких темпов роста, считает экономист, говорит Сергей Чалый.

— Мы подошли к тому моменту, когда новая экономика требовала большого перетока рабочей силы и компетенций из госсектора. Но, начиная с коронавируса и заканчивая тем, что произошло после выборов (особенно силовые сигналы ВНС о том, что есть бизнесы, которые необходимо вырезать), эта перспектива была закрыта. Люди, которые составляли костяк этой экономики, на выборах и предъявляли другой спрос на качество услуг государства в обмен на те налоги, которые платились. Сейчас они демотивированы вплоть до решения отъезда из страны.

Параллельно с этим, говорит экономист, сократился горизонт планирования, сказавшийся на потребительской и инвестиционной активности.

— Мы не просто консервируем низкие темпы экономического роста и невозможность перехода на новое его качество, но этим самым мы консервируем отставание от соседей.

— Власти начинают жить, как будто в виртуальной реальности, в которой они победили, все хорошо, экономика растет. Складывающееся представление картины мира достаточно устойчивое. Если вы смотрите в парадигме заговора всего мира против вас, то и защитные механизмы от реальности выстроены таким образом, что вы все больше выстраиваете себе герметичную систему, в которой все хорошо. И любой, кто попытается сказать, что это не так, моментально вписывается в систему как враг или элемент этого заговора, — рассуждает Сергей Чалый.

История показывает, что в случае большого отрыва властей от реальности воздушные замки разрушались только в результате некоего серьезного потрясения, указывает экономист.

«За счет чего государство будет жить?»

Эксперт считает, что угрозы потери суверенитета стали менее актуальными и острыми, чем ощущались ранее.

— Момент, когда властям кажется, что нет цены, которую они не готовы были бы заплатить в движении в сторону окончательной победы над своими врагами, создает ситуацию, в которой уменьшается угроза суверенитета в том смысле, что актив [Беларусь] становится настолько токсичным, что приобретать его в виде, например, поглощения становится невыгодным самой России, — заявляет Чалый.

Пусть, по которому движется Беларусь, экономист оценивает как тупиковый.

— Понимают ли обе стороны (сторонники и противники власти), как должны быть устроены государство и экономика, если убрать за скобки несменяемость власти и невозможность влияния выборов на что-либо? Если к власти приходят те, кто хорошо умеет распределять, а не вкладывать и умножать, а умеющие делать последнее уезжают или оказывают в заключении, то вопрос, за счет чего государство будет жить? — задается вопросом Сергей Чалый.

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