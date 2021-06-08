Ученые выяснили, почему некоторые люди не болеют COVID-19 или переносят болезнь бессимптомно 1 8.06.2021, 11:45

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Дело в генетике.

В университете Ньюкасла в Великобритании ученые выяснили, почему некоторые люди не болеют коронавирусом или переносят болезнь в бессимптомной форме. Оказывается, в этом виноват ген HLA-DRB1*04:01, который был обнаружен у большинства пациентов, которые переболели бессимптомно. Детали исследования опубликовали на портале Sciencedaily (перевод - «Униан»).

Ученые набрали несколько контрольных групп добровольцев в четыре группы: без симптомов, с минимальными симптомами, с ярко выраженными симптомами и с тяжелым течением заболевания.

При проведении различных анализов и тестов, ученые обнаружили, что ген HLA-DRB1*04:01в три раза чаще встречается у людей, которые переболели коронавирусом почти без симптомов и о заболевании узнали только из анализа на COVID-19. И по словам ученых, люди с этим геном имеют определенную защиту от тяжелых форм коронавируса.

Стоит отметить, что данный ген имеет определенное географическое расположение и встречается не у всех жителей Земли, чаще всего – на севере и западе Европы.

"Это говорит о том, что население европейского происхождения с большей вероятностью останется бессимптомным, но все же будет передавать болезнь восприимчивым группам населения", - отмечают ученые.

Как рассказал доктор Карлос Эчеваррия из Института трансляционных и клинических исследований Университета Ньюкасла, результаты работы ученых очень важны, так как это дает объяснение, почему некоторые люди способны заражаться коронавирусом, но им не болеть.

"Это может привести нас к генетическому тесту, который может указать, кого нам нужно вакцинировать в первую очередь", - объяснил доктор.

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