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Украинские депутаты: Киев должен завести уголовное дело на Лукашенко

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  • 8.06.2021, 11:46
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Украинские депутаты: Киев должен завести уголовное дело на Лукашенко

Заявление межфракционного объединения «За демократическую Беларусь».

Межфракционное объединение «За демократическую Беларусь» выступило с заявлением в Верховной Раде Украины. Глава объединения, народный депутат Алексей Гончаренко, передал текст заявления в редакцию сайта Charter97.org:

— СМИ сообщают, что представители так называемой «ЛНР» выехали в Минск для допроса политзаключенного и основателя канала NEXTA Романа Протасевича. Напоминаем, что террористы грозят ему расстрелом за участие в войне на стороне Украины!

В случае, если сумасшедший диктатор Лукашенко допустит террористов к Протасевичу, или еще хуже, позволит экстрадировать на оккупированные территории, это де-факто будет означать признание террористов.

Украинская власть должна реагировать на такие действия максимально жестко:

― полное прекращение любых дипломатических отношений с режимом Лукашенко, кроме вопросов политзаключенных и беженцев;

― открыть уголовное дело против Лукашенко за сотрудничество с террористами;

― готовиться к полному прекращению торгово-экономических отношений (до полной блокады Беларуси).

Межфракционное объединение «За демократическую Беларусь» уже около года постоянно подчеркивает, что с Лукашенко пора прекращать игры. Он кровавый диктатор, который несет опасность не только собственному народу, но и нам и всему цивилизованному миру. Дальше тянуть некуда. Нужны жесткие действия!

Слава Украине! Жыве Беларусь!

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