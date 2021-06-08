СМИ: В Кремле составили список «Единой России» без Медведева 5 8.06.2021, 11:48

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Всему виной — его низкий рейтинг.

В администрации президента России обсуждаются несколько вариантов федеральной части списка партии «Единая Россия». В одном из них отсутствует ее председатель Дмитрий Медведев, сообщает РБК со ссылкой на близкие Кремлю источники.

По словам собеседников, основной из анализируемых сценариев – чтобы список возглавил не один человек, а три или более. Что касается лидерства Медведева, то, как пояснили источники, оно не улучшило бы партии рейтинг. Кроме того, по их словам, лидерство Медведева с учетом данных социологических опросов о доверии к нему россиян может вызвать «ненужные разговоры и обсуждения».

Один из источников издания добавил, что избирателю отсутствие председателя партии в ее федеральном списке объяснят тем, что Медведев как глава «Единой России» будет руководить ее избирательной кампанией, оставаясь при этом в должности заместителя председателя Совета безопасности.

Близкие к администрации президента источники издания отмечают также, что сценарий с одним лидером возможен только один: если список возглавит президент Владимир Путин. Однако этот варинат пока маловероятен. В «Единой России» этот вопрос до партийного съезда комментировать отказались.

Сам Медведев в недавнем интервью изданию «КоммерсантЪ» уклонился от ответа на вопрос, возглавит ли он список партии: «На этот вопрос ответит съезд. Мы сделаем так, чтобы партия получила наибольшее количество голосов».

Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения показал, что по состоянию на конец мая Дмитрию Медведеву доверяли 23,3% респондентов. О своем недоверии к нему заявили 66,6% опрошенных.

В последний раз федеральная часть списка единороссов состояла из нескольких человек в 2003 году. Тогда партия пошла на выборы во главе с Борисом Грызловым, Сергеем Шойгу и Юрием Лужкова. В 2007 году список возглавил Владимир Путин, в 2011 и 2016 гг. - Дмитрий Медведев. По закону в головной части списка любой партии может быть до 15 человек.

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