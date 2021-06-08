закрыть
8 июня 2021, вторник, 13:37
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

С главной площади Копыля убрали памятник Ленину

24
  • 8.06.2021, 11:59
  • 4,354
С главной площади Копыля убрали памятник Ленину
Фота: darriuss.livejournal.com

Такое решение местные власти приняли еще в марте.

Накануне Дня белорусской письменности и областных «Дожинок» власти решили провести «генеральную уборку» в центре Копыля и перенести оттуда памятник Ленину.

Такое решение исполком принял еще в марте. Во время благоустройства города к этим двум праздникам было решено демонтировать памятник и поставить его в сквере возле Детской школы искусств, передает «Наша нива».

В настоящее время в базе данных сайта leninstatues.ru есть информация о 421 памятнике Ленину. Лишь девять из них имеют статус историко-культурной ценности.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Убить дракона
Убить дракона Наталья Радина
Если к вам пришел медведь
Если к вам пришел медведь Владимир Халип
Санкции против диктаторских режимов работают – это факт!
Санкции против диктаторских режимов работают – это факт! Андрей Санников
Парадоксы от самодурства
Парадоксы от самодурства Константин Скуратович