Экс-премьер Беларуси: Все перемены обычно случаются внезапно 3 8.06.2021, 12:34

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Михаил Чигирь

Чем быстрее пройдут новые выборы, тем быстрее все успокоится.

«Народная Воля» поинтересовалась, как оценивает нынешнюю экономическую ситуацию бывший премьер-министр Михаил Чигирь, который в знак несогласия с политикой Лукашенко оставил пост.

– Радоваться нечему, – говорит Михаил Николаевич. – Ситуация в экономике сложная. По моим прогнозам, нас ожидают проблемы с валютным курсом, падение реальных доходов населения. Но голодать не будем – наши люди всегда могут себя прокормить, земля у нас хорошая. Может, немного меньше мяса будем есть, но это только на пользу здоровью пойдет.

– А премьер-министр Головченко говорит, что ситуация в экономике не такая уж и катастрофическая, даже плюсы какие-то есть…

– Это из серии тех обещаний, что все хорошо, а будет еще лучше, и скоро будем жить при коммунизме.

Чтобы было лучше, надо что-то делать для этого. Сама по себе ситуация не изменится.

– Есть какие-то чисто экономические рецепты, что делать?

– Все перешло в область политики. Сейчас нельзя решить экономические проблемы, не изменяя политического курса. Мы сейчас в конфликте со всем миром, только с Россией по-прежнему дружны, и то многое под вопросом. Такие крупные ссоры никогда ни к чему хорошему не приводили.

– Россия недавно дала нам кредит…

– Ну а куда она денется? А то перейдем в НАТО, и НАТО будет под Смоленском.

– Сегодня, кстати, некоторые всерьез опасаются: лишь бы не война.

– Ну какая война? Разве у нас с кем-то есть территориальные конфликты? Нет таких проблем, которые могли бы послужить поводом для конфликтов.

Ну вот зачем, скажите, нужен был этот самолет? Ну летел бы и летел себе! А что сейчас с «Белавиа» будет? Кому это выгодно?

Политик должен знать: какой бы он хороший ни был, его все равно будут критиковать. И к этому нужно быть готовым и воспринимать это нормально.

– Есть ли сегодня предпосылки для массовых протестов?

– Нужно до отчаяния довести людей, чтобы они пошли на улицу. Если рабочие две недели аванс или зарплату не получают – уже катастрофа. Поэтому будут что-то платить для поддержки штанов.

– По вашим прогнозам, чем все закончится? К чему готовиться?

– Все перемены обычно случаются настолько внезапно, что никто предсказать не может, как все повернется. В любое время могут быть изменения – прежде всего политические.

– Политзаключенных нужно сегодня выпускать?

– Ну а что толку их держать? Все равно этих людей не перевоспитаешь, да и они не враги Беларуси. Только тратят государственные деньги на их содержание… Но чиновники боятся, ч если выпустят Павла Северинца или Николая Статкевича, они могут поднять людей на протесты. Поэтому их и держат. Впрочем, чем скорее пройдут новые президентские выборы, тем скорее все успокоится.

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