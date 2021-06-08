Куда сейчас белорусы могут отправиться на отдых и на каких условиях 7 8.06.2021, 13:20

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Цены на Египет растут.

Новой отправной точкой в работе туризма стал прошлый 2020 год: пандемия изменила и туристов, и туроператоров, и турфирмы.

- Во-первых, люди, которые сейчас настроены на отдых и обращаются за турами, осознают: любая поездка в любую страну сейчас сопряжена с рисками. Раньше основным фактором была пандемия коронавируса и непредсказуемость эпидемиологической обстановки. Сейчас к этому аспекту добавился запрет на полеты «Белавиа» в европейском воздушном пространстве, - анонимно поделилась с kp.by директор одной из столичных турфирм.

По ее словам, в 2020-м, когда страны, куда у белорусов были забронированы туры, запрещали въезд на свою территорию, у туристов был настоящий шок: «Узнав об отмене туров, люди массово требовали возврата денег, фактически не рассматривали возможность переноса сроков отдыха или его направления». Сейчас люди приняли новые условия, правила, изменчивость ситуации.

Как отмечают специалисты, в этом сезоне и туристы, и турагентства, и туроператоры ищут конструктивные способы организовать отдых. 2020-й уже оставил на рынке самых сильных игроков: те, кто не справился с кризисными ситуациями, уже закрылись. А туристы агентство почти во всех случаях выбирают осознанно - по рекомендации или собственному предыдущему опыту.

Самолетом из Минска можно улететь на отдых в четыре страны

После истории с самолетом авиакомпании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс и совершил посадку в Минске, ситуация развивалась стремительно: сейчас для самолетов “Белавиа” закрыто европейское воздушное пространство.

- Такие популярные и любимые белорусами направления, как Албания, Черногория и прочие - отпали. Еще один самый, скажем так, существенный барьер - запрет на полеты над территорией Украины. После того как он был введен, можно говорить о том, что для белорусов, которые хотят полететь отдыхать из Минска, доступными остались Египет, Турция, Грузия и ОАЭ. Это четыре страны, отдых в которых можно смело бронировать: маршруты согласованы, самолеты летают по расписанию.

- Те, кто купил тур, скажем, в Албанию, которая уже недоступна, что делают?

- В подавляющем большинстве люди перебронируют туры. Сейчас основная тенденция такова: чартерные рейсы по закрывшимся направлениям перебрасывают по тем, которые доступны. Больше всего вылетов добавили именно на турецкие курорты. Основная часть туристов соглашаются на перебронирование в условные Кемер, Сиде или Аланию, - рассказали нам в другом турагентстве.

Как говорят представители турсектора, работать им сейчас приходится по-настоящему стахановскими темпами.

- У нас сотрудники работают по 12 - 14 часов, радует, что туристы с пониманием относятся к ситуации: со всеми мы связываемся по очереди. Большинство из тех, кто купил тур в Албанию, Черногорию, соглашаются лететь в Турцию: люди то ли в шутку, то ли в серьез говорят, что им уже все равно, на каком море отдохнуть, лишь бы это произошло. По ценам ситуация такая: Албания и Турция в принципе всегда были сопоставимы, но в первом случае туры чаще всего не предполагали питание (только перелет, проживание в апартаментах или отеле, иногда был включен завтрак), а в Турции за сопоставимые деньги - система «все включено». По климату эти страны также схожи - в качестве отдыха никто не потеряет.

ВОЗВРАТЫ ДЕНЕГ ЗА КУПЛЕННЫЕ ТУРЫ — ЕДИНИЧНЫ

Несмотря на то что большинство туристов согласны поменять Албанию на Турцию, некоторые на подобную альтернативу не соглашаются. Им возвращают деньги.

- Можно сказать, что таких случаев около 5 - 10%. Конкретно наше агентство было ориентировано не только на Турцию и Египет, но и Албанию. У нас очень много броней именно в эту страну. Те, кто отказываются от перебронирования на другие направления, иногда спрашивают: как можно добраться до Албании не из Беларуси. Мы не советуем это делать. Даже если что-то найти с несколькими пересадками, организовать сложный маршрут, это будет уже не организованный туризм. Приведу пример: на первом рейсе, который летел из Минска в Албанию, было семь наших туристов. Потом страна неожиданно закрылась. Если бы они ехали самостоятельно, вопрос с их возвращением в Беларусь остался бы полностью на них. А так как за ними - два юрлица: туроператор и мы как турагент, - то они прилетели домой без вопросов. То же и с туристами, которые купили пакетный тур и сейчас отдыхают в Тунисе. Их тоже вывезут обратно в Беларусь.

ЧТО С ЦЕНАМИ?

Количество чартеров в Турцию существенно увеличилось. Чартеров в Египет тоже стало больше, но не так существенно.

- Сейчас по Турции есть много интересных предложений в соотношении «цена - качество». Перебронируются туристы и на Грузию, эта страна тоже пользуется спросом как альтернатива, а вот в ОАЭ летом очень жарко, это не всем подходит.

Поинтересовались мы и ценами: оказалось, что стоимость туров, например в Турцию, если сравнивать их с 2019 и 2020 годами, стала даже ниже.

- Цены выросли бы, если бы количество чартеров не увеличили - тогда высокий спрос спровоцировал повышение цены. Турецкие отели сейчас тоже не могут сильно повысить цены: к ним по-прежнему не летают туристы из России, в потере еще и белорусов, которые испугаются роста цен, отельеры не заинтересованы. Что касается цен туров в Египет, то они начали расти еще весной, здесь тенденция простая: чем ближе дата вылета - тем дороже стоит турпаркет. Горящих путевок нет, все разбирают, - констатируют специалисты.

А КАК С ЧЕРНЫМ МОРЕМ?

Одним из вполне реальных вариантов отдыха - поездка в Россию на черноморские курорты. Главное, оказаться в Адлере, а там масса вариантов: до города Гагры - 35 километров, 40 - и вы на Красной Поляне, до Роза Хутор - 60.

С 9 июня добраться из Минска до Адлера можно поездом: отправление - по нечетным числам, в 12.20. Правда, дорога займет больше двух суток: если все пройдет без задержек, то время в пусти - 48 часов 12 минут. Цена плацкартного билета - 211 рублей 30 копеек, купе обойдется почти в два раза дороже: 381,74 рубля. Есть и проходящий через Минск поезд Калининград - Адлер. Ездит он через день, плацкарт - 206,22 рубля, купе - 356 рублей 55 копеек.

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