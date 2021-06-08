Финляндия предупредила о постепенном отказе от российской нефти 4 8.06.2021, 12:48

1,830

Страна будет переходить к «зеленой энергетике».

Финляндия продолжит сокращение импорта нефти из России на фоне постепенного перехода к «зеленой энергетике», считает министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.

Как передает РБК, финское правительство способствует внедрению низкоуглеродных решений в энергетике и стремится сделать страну «углеродно-нейтральной» к 2035 году. Хаависто отметил, что в настоящее время доля импорта в энергопотреблении страны составляет 60%. Три четверти импорта — это нефть и газ, из них российские продукты составляют более 60%. Таким образом, сокращение потребления нефти в стране не может не сказаться на объеме импорта из РФ.

Закупки нефти у России Финляндия сокращает уже не первый год. В 2020 году импорт снизился на 16% по сравнению с объемами 2019 года. Кроме того, ранее оператор финских электросетей компания Fingrid предположила, что к 2035 году может отказаться от импорта российской электроэнергии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».