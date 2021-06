Ученые: Маори открыли Антарктиду на 1200 лет раньше европейцев 8.06.2021, 12:59

Фото: Getty Images

Группа новозеландских исследователей изучила устные предания, а также ряд документов.

Группа новозеландских исследователей из Фонда изучения истории маори (Manaaki Whenua Landcare Research), изучив устные предания, а также ряд документов — исследований, отчетов и других материалов, не попавших по тем или иным причинам в поле зрения научных изданий, пришла к выводу, что коренные жители материковой части Новой Зеландии – маори, регулярно высаживались на побережье Антарктиды начиная, по меньшей мере, с 7 века н.э. Об этом пишет vokrugsveta.ua.

Ранее первые наблюдения Антарктиды приписывались трем экспедициям: русской — Беллинсгаузена и Лазарева, британской Эдуарда Брэнсфилда и американской — Натаниэла Палмера, в январе-феврале 1820, а первая высадка на ее берег- экипажу американского китобойного судна «Сесилия» под командованием Джона Дэвиса 7 февраля 1821 года. Результаты анализа источников и выводы опубликованы в Журнале Королевского общества Новой Зеландии ( Journal of the Royal Society of New Zealand).

Наиболее вероятными первооткрывателями Антарктиды, сумевшими вернуться живыми, и рассказать о своем открытии, исследователи считают полинезийского вождя Хуэй Те Рангиора и его команду. Свое плавание плавание на юг, в поисках подходящих для заселения земель, они предприняли в начале 7-го века н.э., задолго до массовой миграции поселенцев из Полинезии в Новую Зеландию. Путешествие и возвращение Хуэй Те Рангиоры являются частью истории народа нгати раруа, и подробно запечатлены на нескольких резных фигурах, являющихся, по сути, письменными источниками.

Не исключены и более ранние высадки в Антарктиде, но они пока остаются недостаточно задокументированными. При этом, путешествие Хуэй Те Рангиоры определенно не было последним посещением Антарктиды маори. Авторы статьи обещают продолжение исследования.

До сих пор первым маори и первым новозеландцем, посетившим побережье Антарктиды, считался Те Ату из племени нгапухи, входивший в состав исследовательской экспедиции США 1840 года. В дальнейшем маори также активно участвовали в освоении Антарктиды в конце XIX — начале XX веков в составе европейских и американских экспедиций.

