Алексей Арестович: ВСУ «сделает» боевиков на Донбассе в течение суток 2 8.06.2021, 13:07

2,428

Алексей Арестович

Но дальше будет российская армия.

Вооруженные силы Украины могли бы за сутки победить боевиков на Донбассе. Об этом спикер украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович заявил "Телеграфу" в интервью, которое было опубликовано 8 июня.

"Воевать там мы не хотим, потому что миллион наших граждан по обе линии, миллионная агломерация, то есть гибель мирных жителей – не очень нужная нам история. Во-вторых, как воевать? Этих мы сделаем в течении первых суток, потому что они существенно менее боеспособные, чем Вооруженные силы Украины, а дальше мы напрямую сталкиваемся с российской армией", – сказал он.

Спикер украинской делегации в ТКГ считает, что "с ней тоже можно воевать, но будет тупик".

"Мы захватим один перекресток. Они у нас захватят второй перекресток. Мы положим там пару тысяч жизней. За что? Понятно, что не будет больше Дебальцево (город в Донецкой области ВСУ вынуждены были оставить в 2015 году из-за угрозы окружения. – прим.), они не в состоянии его повторить. Но наша задача – держать ситуацию на политико-дипломатическом треке", – объяснил Арестович.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».