Над минским аэропортом кружил Boeing «Белавиа» 3 8.06.2021, 13:14

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В чистом небе над Беларусью внимание привлекают все необычные ситуации.

Сразу несколько белорусов обратили внимание на один из самолетов Belavia, наматывающий круги вокруг Национального аэропорта. Многим ситуация напомнила недавнее происшествие с самолетом, летевшим в Барселону, пишет «Онлайнер».

— Это плановая тренировка летчиков «Белавиа» на Boeing 737-8, — сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Это 737-8 Max, который Belavia получила в апреле этого года. Новый такой стоит около $80 млн.

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