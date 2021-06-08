Над минским аэропортом кружил Boeing «Белавиа»3
- 8.06.2021, 13:14
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В чистом небе над Беларусью внимание привлекают все необычные ситуации.
Сразу несколько белорусов обратили внимание на один из самолетов Belavia, наматывающий круги вокруг Национального аэропорта. Многим ситуация напомнила недавнее происшествие с самолетом, летевшим в Барселону, пишет «Онлайнер».
— Это плановая тренировка летчиков «Белавиа» на Boeing 737-8, — сообщили в пресс-службе авиакомпании.
Это 737-8 Max, который Belavia получила в апреле этого года. Новый такой стоит около $80 млн.