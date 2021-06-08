Республиканская партия призвала Байдена встретиться с Зеленским перед саммитом с Путиным 8.06.2021, 13:24

фотоколлаж: News.bigmir.net

Президент США планирует встречу с главой Украины после саммита в Швейцарии.

Лидер республиканцев в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол призвал президента страны Джо Байдена встретиться с Владимиром Зеленским перед саммитом с Владимиром Путиным.

Об этом говорится в сообщении представителей Республиканской партии в Комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США в Twitter, пишет «Новое время».

Маккол назвал неприемлемым тот факт, что «наш стратегический партнер Украина узнала о позорном решении отменить критически важные санкции в отношении Северного потока-2 из СМИ, а не непосредственно от администрации Байдена», имея ввиду заявление президента Украины Зеленского в интервью Axios.

«Президент США должен использовать предоставленные Конгрессом обязательные полномочия, чтобы остановить трубопровод. Я также призываю президента США встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы подчеркнуть, что США поддерживают территориальную целостность и суверенитет Украины перед саммитом с Путиным. Если Северный поток-2 заработает, он сделает Украину более уязвимой к агрессии России. Это абсолютно неприемлемо», — подчеркнул Маккол.

7 июня состоялся телефонный разговор президентов Джо Байдена и Владимира Зеленского.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан во время брифинга сказал, что Байден пригласил Зеленского в Белый дом этим летом, после того, как он вернется из поездки в Европу.

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