«Юность» исключили из числа участников розыгрыша хоккейной Лиги чемпионов 8.06.2021, 13:27

Соперники клуба просто не могут приехать в Минск.

«Юность» исключили из числа участников розыгрыша Лиги чемпионов сезона 2021/2022. Такое решение было принято советом CHL на внеочередном собрании. Правление CHL решило, что участие Беларуси в сезоне КХЛ 2021/22 на сегодняшний день связано со слишком большим количеством непредсказуемых факторов для всех заинтересованных сторон, и, следовательно, wild card для «Юности» был отмене, пишет «Трибуна».

– В связи с недавними инцидентами в Беларуси и последовавшими реакциями, влекущими за собой непредсказуемые последствия, поездки в Минск и из Минска стало затруднительным. Было объявлено о приостановке различных перелетов, и эти решения уже вступили в силу, некоторые перелеты приостановлены по крайней мере до конца октября, и невозможно предусмотреть, что может произойти в дальнейшем.

Одним из обязательных условий нашего общеевропейского соревнования является безопасное перемещение и пребывание в странах команд, болельщиков, официальных лиц, спонсоров, партнеров и поставщиков услуг. К сожалению, в настоящий момент такие условия не гарантированы в отношении поездок в Беларусь и из Беларуси. В данный момент участники CHL не имеют возможности заранее планировать маршруты передвижения, а для того, чтобы розыгрыш CHL мог состояться, и мы могли выполнить свои обязательства перед заинтересованными сторонами, нам необходимо четкое понимание ситуации.

Совет CHL еще не принял решение относительно освободившегося места для участия в соревновании. В ближайшие недели будут рассмотрены и проанализированы различные варианты. CHL незамедлительно сообщит о принятом решении, - сообщается на официальном сайте CHL.

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