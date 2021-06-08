Медики рассказали, от каких продуктов стоит отказаться в жару 8.06.2021, 13:31

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Один из таких продуктов — суши.

В жаркие дни диетологи рекомендуют пересмотреть свой рацион, в частности сократить его калорийность и исключить несколько продуктов, пишет vesti.ua.

Суши

К сожалению, придется отказаться от любимых многими суши. В жаркую погоду они могут быть опасными для организма, потому что под воздействием высоких температур сырая рыба может быстро испортиться, и в ней могут размножаться сальмонеллы. А это чревато расстройством пищеварения, поэтому будьте осторожны.

Кофе и напитки, содержащие кофеин

Летом лучше ограничить в рационе кофейные напитки, потому что они провоцируют обезвоживание. Более того, они влияют на сердце, которое и так перегружено в жару.

Стручковая фасоль

Казалось бы, что плохого может быть в стручковой фасоли, ведь это легкий гарнир. Но по мнению диетологов, в 100 г этого овоща содержится около 15% суточной нормы соли, а она, как известно, задерживает жидкость в организме. А в жаркое время года это может привести к неприятным последствиям.

Копченая рыба

В этом продукте также содержится много соли (в 100 г — от 5 до 15% суточной нормы). Это значит, что побаловать себя небольшим кусочком все-таки можно, но увлекаться не стоит.

Копченое мясо и колбасы

Такие продукты сами по себе не очень полезны и тяжелее усваиваются организмом, чем фрукты, овощи и крупы. К тому же после них жажда становится еще сильнее, а в жару тем более.

В нашем рационе, безусловно, должны присутствовать овощи. Они содержат необходимые для организма витамины, вещества и микроэлементы. Однако есть и не очень полезный овощ.

По мнению диетологов, необязательно изнурять себя жесткими диетами. Достаточно ввести в рацион продукты, которые помогут сократить висцеральный жир.

По словам специалистов, некоторые продукты с высоким содержанием килокалорий должны присутствовать в нашем рационе, так как очень полезны для организма.

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