Медики рассказали, от каких продуктов стоит отказаться в жару
- 8.06.2021, 13:31
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Один из таких продуктов — суши.
В жаркие дни диетологи рекомендуют пересмотреть свой рацион, в частности сократить его калорийность и исключить несколько продуктов, пишет vesti.ua.
Суши
К сожалению, придется отказаться от любимых многими суши. В жаркую погоду они могут быть опасными для организма, потому что под воздействием высоких температур сырая рыба может быстро испортиться, и в ней могут размножаться сальмонеллы. А это чревато расстройством пищеварения, поэтому будьте осторожны.
Кофе и напитки, содержащие кофеин
Летом лучше ограничить в рационе кофейные напитки, потому что они провоцируют обезвоживание. Более того, они влияют на сердце, которое и так перегружено в жару.
Стручковая фасоль
Казалось бы, что плохого может быть в стручковой фасоли, ведь это легкий гарнир. Но по мнению диетологов, в 100 г этого овоща содержится около 15% суточной нормы соли, а она, как известно, задерживает жидкость в организме. А в жаркое время года это может привести к неприятным последствиям.
Копченая рыба
В этом продукте также содержится много соли (в 100 г — от 5 до 15% суточной нормы). Это значит, что побаловать себя небольшим кусочком все-таки можно, но увлекаться не стоит.
Копченое мясо и колбасы
Такие продукты сами по себе не очень полезны и тяжелее усваиваются организмом, чем фрукты, овощи и крупы. К тому же после них жажда становится еще сильнее, а в жару тем более.
В нашем рационе, безусловно, должны присутствовать овощи. Они содержат необходимые для организма витамины, вещества и микроэлементы. Однако есть и не очень полезный овощ.
По мнению диетологов, необязательно изнурять себя жесткими диетами. Достаточно ввести в рацион продукты, которые помогут сократить висцеральный жир.
По словам специалистов, некоторые продукты с высоким содержанием килокалорий должны присутствовать в нашем рационе, так как очень полезны для организма.