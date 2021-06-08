Больше половины украинцев не хотят, чтобы Зеленский баллотировался на второй президентский срок 1 8.06.2021, 14:06

Владимир Зеленский

Фото: president.gov.ua

Поддержало такую идею 37% опрошенных.

Большинство украинцев не поддерживают идею баллотирования главы государства Владимира Зеленского на второй президентский срок. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, опубликованные 7 июня, сообщает "Гордон".

Респондентов спросили, согласны ли они, чтобы Зеленский баллотировался на свой второй президентский срок на выборах в 2024 году.

Инфографика: kiis.com.ua

Поддержало такую идею 37% опрошенных, иного мнения – 54,5%, 2,7% респондентов ответили, что до выборов еще много времени, 5,9% – не смогли ответить или отказались это делать.

Опрос проводился с 27 мая по 1 июня 2021 года среди граждан в возрасте 18 лет и старше во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2 тыс. респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% – для показателей, близких к 50%; 2,1% – для показателей, близких к 25%; 1,5% – для показателей, близких к 10%; 1,1% – для показателей, близких к 5%.

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