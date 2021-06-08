Может ли молодой специалист уволиться из-за переезда? 4 8.06.2021, 14:44

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иллюстрационное фото: яндекс Дзен

Ответ юриста.

«Не могу уволиться с работы в связи с переездом на другое место жительства. Работодатель ищет множество причин не уволить, говоря одно и то же. После учебы нахожусь на распределении. Подскажите, что делать», — такой вопрос адресовал ex-press.by читатель Антон.

На вопрос отвечает юрист и правозащитник Олег Мацкевич:

— В соответствии со сложившейся практикой переезд на другое место жительства относится к уважительным причинам, препятствующим выполнению работы по трудовому договору, и может быть основанием для расторжения срочного трудового договора.

Однако есть определенные категории работников, которые данным правом воспользоваться не могут. К их числу относятся молодые специалисты, работающие по распределению.

Так, в соответствии с п. 33 «Положения о порядке распределения, перераспределения, направления на работу, последующего направления на работу выпускников, получивших послевузовское, высшее, среднее специальное или профессионально-техническое образование» увольнение молодых специалистов, молодых рабочих (служащих) или перевод их на работу, которая не связана с полученной специальностью (направлением специальности, специализацией) и присвоенной квалификацией, до окончания указанного в свидетельстве о направлении на работу срока обязательной работы запрещается, за исключением случаев:

- перехода на выборную должность служащего (пункт 4 статьи 35 Трудового кодекса Республики Беларусь);

- принятия решения учреждением образования о перераспределении, последующем направлении на работу молодого специалиста, молодого рабочего (служащего) либо о выдаче ему справки о самостоятельном трудоустройстве;

- зачисления в учреждение образования на обучение в дневной форме получения образования более высокого уровня (ступени);

- нарушения нанимателем законодательства о труде, коллективного договора, трудового договора, поступления на военную службу по контракту (статья 41 Трудового кодекса Республики Беларусь);

- увольнения по основаниям, предусмотренным в пунктах 1–3, 5, 6, абзацах первом–четвертом и шестом пункта 7 статьи 42, пунктах 1–3, 5–8 статьи 44 и пунктах 2–7 статьи 47 Трудового кодекса Республики Беларусь.

Следовательно, воспользоваться правом уволиться по требованию в связи с изменением места жительства Вы сможете только по окончании срока обязательной отработки.

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