Власти РФ заявили об угрозе радиации под Санкт-Петербургом 4 8.06.2021, 14:49

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На предприятии «Ростеха» нашли «бесхозные бочки», за которые никто не хочет отвечать.

В поселке Кузьмолово Всеволожского района Ленинградской области введен режим повышенной готовности из-за возможного радиационного заражения.

Как сообщает РБК, такое постановление подписал во вторник губернатор области Александр Дрозденко.

Согласно документу, обстановка, «предрасположенная к возникновению радиационного загрязнения», возникла из-за ситуации на территории Радиационного комплекса, который ранее входил в состав ФГУП РНЦ «Прикладная химия».

На особый режим работы с 10 часов утра 8 июня переведены региональные подразделения МЧС.

Вице-губернатор по безопасности Ленинградской области Михаил Ильин сообщил, что «режим повышенной готовности введен в связи с передачей полномочий на ведение объектом, который имеет потенциальную радиационную опасность», превышений радиационного фона не фиксируется.

Причиной введения режима повышенной готовности стал конфликт между чиновниками и руководством «РНЦ Прикладная химия» - градообразующего предприятия поселка Кузьмолово, которое входит в структуру «Ростеха».

Глава Всеволожского района Андрей Низовский сообщил, что введение режима связано с конфликтом между руководством предприятия «Прикладная химия» и Росимуществом.

По его словам, предприятие сообщило, что не хочет больше отвечать за «бочки с каким-то веществом», которые находились под его ответственностью до конца мая.

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