Белорусским туристам снова предлагают туры в Черногорию - 10 часов в пути 5 8.06.2021, 15:21

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Для сравнения, раньше из Минска в Черногорию можно было попасть напрямую примерно за два часа.

Попасть в Черногорию можно с вылетом из Минска, рейсы выполняются регулярно. Правда, сначала вам придется лететь в Турцию и там снова садиться на самолет и снова лететь — уже в Черногорию, пишет «Онлайнер».

Такой путь займет около 10 часов. Для сравнения, раньше из Минска в Черногорию можно было попасть напрямую примерно за два часа.

Открыты абсолютно все курорты. Если вы не хотите провести еще несколько часов в автобусе, добираясь до своего отеля или апартаментов, лучше выбирать место отдыха недалеко от столицы, поскольку из Турции самолет прибывает в Подгорицу.

Ближайшая свободная дата, которую нам назвали, 16 июня. Поскольку это нестандартный тур прямым перелетом, он обойдется на порядок дороже. На 10 ночей и 11 дней апартаменты в три звезды с завтраками обойдутся примерно в 2000 евро на троих (двое взрослых и ребенок). Необходим ПЦР-тест либо сертификат о вакцинации.

— Туры разбирают как горячие пирожки, — сообщили в одной турфирме.

— Зачем вам это надо — добираться десять часов? Лучше выбирайте Турцию или Египет, — порекомендовали в другой.

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