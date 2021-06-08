Пророссийские силы в Украине теряют очки

Пророссийские силы в Украине теряют очки5
- 8.06.2021, 15:29
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За кого готовы голосовать украинцы на президентских выборах.
В Украине экс-глава СБУ, лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко обошел сопредседателя "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрия Бойко в президентском рейтинге. Об этом свидетельствуют опубликованные 7 июня результаты опроса Киевского международного института социологии, сообщает "Гордон".
По данным социологов, Смешко готовы поддержать 9,5% украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором. Экс-глава СБУ занимает четвертое место рейтинга.
Следом за ним идет Бойко. Отдать свои голоса за нардепа от ОПЗЖ собираются 9,2% опрошенных.
В тройке лидеров рейтинга президент Украины Владимир Зеленский (27,3%), пятый президент Украины, нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко (14,6%) и нардеп, лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко (11,9%).
Стоит отметить, что лидер "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко долгое время входил в тройку лидеров президентского рейтинга. Сейчас отмечается спад его популярности. Возможно, это связано с действиями украинских властей против пророссийских сил. Президент Украины Владимир Зеленский и СНБО инициировали закрытие трех каналов, тесно связанных с кумом Путина Витором Медведчуком — "112", "ZIK" и "Newsone". Сам Медведчук подозревается в госизмене, он находится под домашним арестом.