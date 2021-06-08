В среду в Беларуси будет до +26°С 8.06.2021, 16:04

Прогноз погоды по стране на 9-11 июня.

9 июня погоду в Беларуси будет определять неустойчивая воздушная масса. Ночью переменная облачность, днем облачно с прояснениями. Ночью в отдельных районах, утром и днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы, пишет сайт pogoda.by.

В дневные часы при грозах местами ожидается град и сильные ливни. Ночью и утром в отдельных районах будет сгущаться слабый туман. Ветер северный умеренный, при грозах порывистый, в дневные часы местами шквалистое усиление ветра. Температура воздуха ночью +10..+16°С, днем +20..+26°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем слабо падать.

10-11 июня сохранится влияние теплой неустойчивой воздушной массы. Переменная облачность. Ночью местами по юго-востоку, днем на большей части территории республики прогнозируются кратковременные дожди, в дневные часы в отдельных районах прогремят грозы. Ветер северной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +10..+15°С, днем +20..+27°С.

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