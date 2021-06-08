США вернули Colonial Pipeline большую часть выкупа, уплаченного хакерам 8.06.2021, 16:41

Следственные органы изъяли 63,7 биткоина.

После нападения предполагаемых российских хакеров на крупнейшую сеть трубопроводов в США американскому Федеральному бюро расследований (ФБР) удалось вернуть компании-оператору Colonial Pipeline значительную часть уплаченного ею выкупа. Следственные органы изъяли 63,7 биткоина на сумму почти 2,3 млн долларов, сообщило министерство юстиции США вечером в понедельник, 7 июня. Всего компания заплатила преступникам около 5 млн долларов, сообщает dw.com.

Заместитель директора ФБР Пол Эббот заявил, что его сотрудникам удалось идентифицировать электронный кошелек, который хакеры из группировки DarkSide используют для вымогательства денег у фирм.

Компания Colonial Pipeline в середине мая сообщила, что стала жертвой кибератаки, в результате которой пришлось полностью приостановить работу трубопроводов, обеспечивающих восточное побережье США топливом на 45 процентов. В ряде регионов страны стала ощущаться нехватка бензина. Особенно сильно пострадала столица США Вашингтон, где временно остались без топлива 88 процентов всех автозаправочных станций.

Президент США Джо Байден 13 мая заявил, что хакеры, осуществившие эту атаку, по всей вероятности, живут в РФ. «У нас есть веские основания полагать, что преступники, которые совершили нападение, проживают в России. Это произошло именно оттуда», - заявил Байден, хотя отметил, что, по его мнению, с нападением не связаны российские власти.

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