Как выглядят и где находятся съемные минские однушки за $250 8.06.2021, 16:41

Эксперты утверждают, что съемные квартиры в Минске подешевели.

Эксперты в сфере недвижимости утверждают, что съемные квартиры в Минске уже подешевели и однушки можно найти и за $150 по курсу. Правда, такие варианты будут весьма специфичными. А вот за $250 в эквиваленте уже можно найти неплохое на вид жилье. «Онлайнер» подобрал несколько вариантов.

Итак, в каких районах Минска можно поселиться, когда не готов тратить больше $250 по курсу в месяц.

Возле лесопарка Медвежино

За $240 по курсу можно снять однушку с видом на лесопарк Медвежино (буйство зелени начинается практически под самым окном). Жилая комната достаточно просторная, площадью 18 кв. м. В ней стоит кровать, шкаф и табуретка, которую, наверное, можно использовать и в качестве прикроватной тумбочки. Кухня полностью укомплектована (есть даже телевизор), места в ней хватает. Всей техникой, включая стиральную машину, холодильник, газовую плиту, арендаторы могут пользоваться. Стоимость «коммуналки» владельцы оценивают в среднем в 55 рублей в месяц. Прописан 1 человек.

Недалеко от гостиницы «Спутник»

$250 в эквиваленте стоит квартира в районе станции метро «Институт культуры». Прямо в доме есть небольшой продуктовый, в шаговой доступности — еще парочка супермаркетов. Что это если не рай для шопоголика? Кроме того, недалеко находятся столовая, тренажерный зал и кофейни, так что вам точно будет чем заняться после работы/учебы. В квартире остается вся мебель и техника, а вот всякие милые безделушки, которыми наполнено пространство, заберут с собой (или уже забрали) предыдущие жильцы.

В Степянке

За ту же сумму предлагают однокомнатное жилье рядом с лесопарком Степянка. Отремонтированная кухня и санузел выглядит вполне прилично. В комнате — диван и комод. Расположение, конечно, не самое лучшее, но зато вокруг много растительности. И до аэродрома «Липки» недалеко, можно добавить в свою ежедневную рутину немного экстрима.

Рядом с Партизанским проспектом

250 у. е. в месяц — и вы счастливый обладатель съемной квартиры в окрестностях станции метро «Партизанская». Видно, что в помещении не так давно сделан ремонт: ванная выглядит новой, кухня не кажется убитой. Разве что плинтусы смотрятся неаккуратно, да шкаф в прихожей явно застрял в прошлом. А в остальном все очень даже симпатично. Тем более что вся мебель и техника достанется будущим арендаторам.

Близко к центру

Пожалуй, самая лучшая в плане расположения однушка сдается за те же $250 по курсу. Находится она на улице Волгоградской, в 4 минутах на автомобиле и 20 минутах пешком от станции метро «Парк Челюскинцев». Жилье выглядит вполне уютно: светлые обои, кремовая мебель, ламинат на полу (и даже коврик). Правда, есть одно но: в квартире никто не прописан, так что «коммуналка» обойдется примерно в $50 в месяц.

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