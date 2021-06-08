Топ-5 самых полезных овощей июня 1 8.06.2021, 16:53

Они насытят нас витаминами и не опустошат кошелек.

Летом прилавки магазинов заполнены всевозможными овощами, при этом цены на некоторые из них приятно радуют. К каким полезным овощам присмотреться в июне и почему, какие из них помогут насытить организм полезными веществами и бодростью, которой так иногда не хватает в разгар будней, рассказала изданию "Сегодня" консультант по здоровому питанию Елена Беляева.

Молодая капуста

Главная ценность молодой капусты - витамин C, которого больше, чем в некоторых цитрусовых. Конечно, стоит упомянуть и тот факт, что хранить этот овощ в собраном кочане можно довольно долго. Также капуста богата пектинами, которые помогают организму бороться с окислительным стрессом.

Нередко молодую капусту рекомендуют добавлять в рацион диетического питания - в ней мало калорий, но при этом овощ богат клетчаткой, которая хорошо очищает организм от шлаков и токсинов. Если вы испытываете проблемы с пищеварением, в таком случае нажимать на сырую капусту не стоит - она может вызвать метеоризм и вздутие кишечника.

Редис

Еще один весьма полезный летний овощ, который стоит употреблять осторожно. Особенно, если у вас гастрит, язвенные болезни и другие проблемы с пищеварением. В противном же случае редис - настоящая витаминная бомба с зарядом витаминов C, B, PP, железа, калия и кальция. В овоще также много белка, клетчатки и эфирных масел.

Кабачки

В отличие от капусты и редиса, кабачки не вызывают проблем с кишечником, поэтому это один из топовых диетических продуктов. В кабачках содержатся полезные вещества для мозга, сердца, печени, а также необходимые мышцам витамины и микроэлементы.

Огурцы

Июнь - лучшее время для огурцов. Как известно, этот овощ на 95% состоит из воды, и с его помощью можно не только утолить жажду, но и вывести токсины и хорошо промыть почки. Но только не при нефрите или других проблемах с почками.

Шпинат

Не зря шпинат называют "королем листовых овощей", ведь благодаря апигенину, который содержится в его листьях, шпинат предупреждает развитие раковых клеток. К тому же зелень поддержит работу сосудов, сердца, защитит организм от окислительного стресса, насытит витаминами группы В, витамином К, селеном, фолатами и прочими полезными веществами.

Но будьте внимательны: шпинат может вызывать аллергическую реакцию и не рекомендуется тем, кто страдает мочекаменной болезнью.

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