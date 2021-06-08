IKEA призывают прекратить покупать древесину в Беларуси 1 8.06.2021, 17:04

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Создана специальная петиция.

IKEA призывают прекратить покупать древесину в Беларуси. Такая петиция опубликована на сайте change.org. Авторы пишут, что компания закупает древесину и готовую мебель у государственных компаний Беларуси: Mogotex, Ивацевичдрев, Беллесбумпром, пишет телеграм-канал «Баста».

Петиция ссылается, в частности, на прогноз первого замминистра иностранных дел Беларуси Андрея Евдоченко, который он дал в 2019 году. Чиновник полагает, что в 2021 году IKEA будет закупать в Беларуси на сумму до 300 млн евро.

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