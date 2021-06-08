Ученые нашли в Баварии более 400 килограмм предметов времен Римской империи 8.06.2021, 17:28

Старейший военный лагерь римлян на территории нынешней Баварии возник между 8 и 5 годами до новой эры.

Археологи в ходе раскопок на юге Германии обнаружили несколько сотен предметов времен Римской империи, в том числе 800 монет, оружие, инструменты и украшения. Общий вес найденного оценивается более чем в 400 килограммов. Это самая значительная находка на территории города за более чем 100 лет, утверждают специалисты, пишет «Немецкая волна».

Речь идет о старейшем военном лагере римлян на территории нынешней Баварии. По монетам и остаткам керамики эксперты установили, что поселение появилось между 8 и 5 годами до новой эры.

Раскопки велись на территории закрывшегося некоторое время назад промышленного предприятия перед началом строительства здесь многоквартирных домов. Аугсбург относится к числу старейших городов Германии. Его история насчитывает свыше двух тысяч лет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».