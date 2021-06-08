История бариста из Беларуси, которая теперь работает недалеко от Аллеи Звезд в Лос-Анджелесе 8.06.2021, 17:29

Наши в Голливуде.

Ира и Денис работали в Гомеле. Она бариста, он собирал мебель. В общем-то ничего не изменилось. Разве что теперь они живут в Лос-Анджелесе, в Голливуде. Свою жизнь Ира снимает в инстаграм и Tik-Tok, где подробно рассказывает, как они выиграли Green Card, уехали практически без денег и накоплений, не знали языка, а теперь встречают утро на берегу океана. Историей ребят делится «Белка».

Журналисты созвонились с Ирой в ZOOM и поговорили про то, как теперь устроен быт, как они работают на другом конце Земли, а еще про разные бонусы, которые, безусловно, стоит только перенимать и развивать не только у нас, но и во всем мире.

Предыстория

Ира и Денис поженились в Гомеле больше трех лет назад, а в свадебное путешествие поехали по Европе.

«Мы думали: да ладно, есть другой мир, — вспоминает Ира. — И сразу вместе начали мечтать про переезд, очень хотели в Америку, поэтому стали читать форумы, искать информацию о том, как получить Green Card. Мне кажется, перелопатили все».

Лотерею ребята выиграли только через три года.

«Хотите верьте, хотите нет, но я чувствовала, что окажемся в списке. Перед тем, как открыть перечень, включила камеру, чтобы запомнить эмоции раз и навсегда. При этом, ни первый год, ни второй, не пыталась себя снимать».

Ира говорит, что ничего особо сложного не было в том, чтобы заполнить анкету. Ни к чьей помощи не прибегали.

«Я сейчас рассказываю, как узнала о победе, и у меня такие же эмоции: слезы на глазах, руки буквально трясутся и эмоции зашкаливают. Сложно поверить, что все это по-настоящему. Помню, как позвонила Денису, он тогда был на работе. Я чувствовала, как он улыбается через телефон и тоже не может поверить нашему счастью».

Переезд занял больше полугода. Многое усугубила пандемия.

«В мае мы узнали о победе, а дальше с сентября начали готовить документы для отъезда. Заполнять нужно было очень много бумаг, где указывать буквально все о себе: в какой садик ходил, чем болел, о родственниках… Все это проверяют, а затем выдают приглашение в посольство для получения визы. Только в феврале нам выдали паспорта. Но как только купили билеты, объявили пандемию, рейс отменили…»

Далее Ира и Денис объединились с белорусами в чате в вайбере, которые тоже попали в такую ситуацию. И благодаря коллективному мониторингу рейсов, в июне Ира и Денис улетели.

Вопрос, который всех волнует: сколько это стоило и где взяли деньги?

«Очевидно, что у нас ничего не было: я — бариста, Денис собирал мебель. Мы снимали квартиру,» — говорит Ира. Она вспоминает, как семья стала буквально по копейке собирать на переезд. Денег хватило на то, чтобы купить билеты (при том, что первый раз билеты сгорели из-за пандемии.)

«Когда мы пересекли границу, у нас было всего 3500$. При том, что многие продают квартиры и везут минимум 10-15 тысяч. Изначально думали лететь в Майями, так как там дешевле всего, но решили не отказываться от мечты жить в Калифорнии…»

Таким образом, Ира и Денис полетели в самый дорогой штат с самым маленьким бюджетом.

«Безусловно, было очень страшно…»

Как искали работу

Денис начал искать работу еще из Гомеля. Он написал ребятам, которых увидел на YouTube (это была компания, которая занималась переездами), описал ситуацию. Они довольно быстро ответили и с удовольствием вызвались помочь.

«Дениса взяли на работу практически с самолета. Кроме того, компания подсказала, где лучше снимать квартиру, где лучше не гулять. Очень отзывчивыми оказались».

Ира рассказывает, что, как оказалось, процесс поиска работы в Америке не отличается. Составляешь резюме на специальном сайте, откликаешься на вакансии или же ходишь по заведениям, компаниям и спрашиваешь, нужны ли сотрудники.

В Гомеле Ира работала бариста три года. В резюме она писала, что языка практически не знает.

«Первые собеседования были, если честно, ужасными, потому как не знала, что отвечать. Спрашивали, сколько часов хочу работать в неделю, так как оплата идет по часам, давно ли здесь, про амбиции, есть ли машина. Еще проверяли язык…»

В итоге Ира поменяла работу несколько раз, пока не нашла то самое кафе, где нравится работать.

«В первой кофейне не понравилось мне, а во второй меня не устраивала зарплата. Несмотря на низкий уровень языка, денег хотелось больше, поэтому продолжала рассылать резюме. И в итоге где-то через 8 месяцев нашла подходящий вариант — это кофейня, где есть своя обжарка. Выходит с чаевыми где-то 20-22$ в час…»

В среднем Ира работает 20-25 часов в неделю, то есть примерно, как в Гомеле.

«Мне очень нравится, что оплата идет не от выручки, а по часам. Таким образом, если стоит очередь, не нужно торопиться и делать огромное количество чашек кофе. Можно не спешить. Главное делать качественно».

Денис после мувинговой компании начал работать хэндименом (вешает телевизоры, полки, собирает мебель, кухни и выполняет другую работу руками по дому). Оказалось, что такой труд отлично оплачивается. Повесить телевизор стоит 150$, а собрать мебель 30$ в час.

«Русских мастеров очень любят»

На родине у Иры было медобразование, но возвращаться в эту сферу она не хочет. Будет переучиваться. Правда, на кого именно, держит в секрете. Тем не менее американская мечта у Иры уже есть — открыть собственную кофейню. У Дениса тоже есть планы на карьерный рост. Он еще в Беларуси получил образование в IT и в ближайшее время будет двигаться в этом направлении.

Как снимали квартиру

Самое дорогое в Америке — жилье. В самолете ребята познакомились с семьей. В итоге пополам они сняли большую квартиру (две спальни, общая гостиная, тренажерный зал, бассейн, джакузи и барбекю) за 2800$ в месяц.

«Процесс снятия квартиры очень сложный. Ты арендуешь не у людей, а у компании, которая проверяет твою платежеспособность, то есть на счету должны быть деньги на оплату минимум на два месяца. Обязательно нужно внести депозит на месяц вперед, с которого могут снять деньги на ремонт, например, при выселении».

Сейчас Ира и Денис нашли отдельную квартиру в Голливуде. Апартаменты примерно 60 м2. Стоит это 1750 долларов в месяц.

«Мы снимали сразу на год, поэтому получили скидку. Из-за пандемии у компаний акции типа месяц в подарок при заключении договора на год».

Как ходят за продуктами

Разницы между походом в магазин в Беларуси и в США нет. Единственное, теперь семья ездит в оптовые магазины.

«Здесь это вполне привычно. Все американцы покупают продукты, которые долго не портятся, огромными пачками сразу на месяц. Выходит намного дешевле».

Если нужно что-то купить мелкое — например, вкусняшки, чай, молоко, то Ира и Денис ходят в магазин у дома. Средний чек 30$. Интересно, что в Америке, если ты попробовал еду и она тебе не понравилась, ее можно вернуть, даже когда чека нет.

Что касается полуфабрикатов и фастфуда, то ребята не стали фанатами такой еды.

«Американцы замораживают все, что угодно — можно купить даже рис с котлетками»

Ира по-прежнему готовит дома.

«Здесь мы стали больше есть рыбы и морепродуктов, так как это продается в изобилии. Денис теперь покупает себе стейки, так как цены на мясо соразмерны зарплатам. Стейк из говядины стоит в районе 20$. Еще здесь очень много продуктов — сыров, творога, йогуртов — на альтернативном молоке (овсяном, кокосовом и т.д.). Кроме того, свежие и замороженные фрукты, ягоды, овощи всегда в изобилии».

Как убирают дома

Не секрет, что американцы ходят дома в обуви и не любят убирать, нанимая клининговые сервисы.

«Американцы в большинстве своем могут себе позволить клининговые сервисы, так как опять же многим выгоднее час уделить работе, отдыху, чем уборке».

Ира и Денис пока помощницу по дому не вызывали.

Про одежду, косметику, маникюр и другие процедуры

Ира говорит, что маникюр и брови в Лос-Анджелесе — это супердорого. Например, сделать самое простое окрашивание бровей стоит 50$, а маникюр и педикюр без покрытия 100$. Причем это у русскоговорящих мастеров. Так как местные заточены на наращивание и какие-то очень яркие дизайны.

Стрижется Ира дома, Денис тоже.

«На самом деле здесь никто никогда не спросит: почему ты так выглядишь? Людям все равно, какие у тебя ногти, маникюр, нет стереотипа, что с невыщипанными бровями ты выглядишь неопрятно. Осуждения никакого нет»

Что касается цен на одежду, парадоксально, но цены такие же. Хорошие кроссовки стоят 50-100$. Однако в Америке эти деньги можно фактически заработать за день. То же касается верхней одежды.

«Тем не менее каждый второй не сказать чтобы модник. Все люди очень по-разному одеваются. К сожалению, русские на общем фоне сильно отличаются, так как даже по набережной они ходят в норковых шубах. Американцы в этом плане очень простые. Никто не будет ходить с золотой цепью на шее, даже если может себе позволить финансово».

Также в Америке косметика кажется очень дешевой.

«Если для нас тональник за 20$ — это дорого, то в Америке это может позволить абсолютно любой человек, который ходит на работу. Конечно, здесь есть и более дешевые косметические средства».

Про машину

В Америке права и Ире, и Денису пришлось подтвердить. Экзамен был на русском языке, но ничего сверхъестественного не требовалось. Эстакады и парковки не было. «Удивило, что здесь на фото на документы можно и нужно улыбаться».

Саму машину по началу ребята взяли в аренду, а после, посчитав расходы, взяли в лизинг.

«Без машины здесь очень тяжело, так как расстояния очень большие».

Ира говорит, что общественный транспорт в Калифорнии тоже развит очень хорошо. Есть автобусы, метро. Во время ковида автобусы были бесплатными.

Про медицину и налоги

С местной медициной Ира и Денис пока не сталкивались.

«Если зарабатываешь меньше 28 тысяч долларов в год, то у тебя, можно сказать, льготные медицинские условия»

Информацию о доходах должен подавать каждый самостоятельно. Есть определенный срок. Ира и Денис наняли частного бухгалтера, чтобы правильно все заполнить. Стоило это около 150$.

«Когда ты устраиваешься на работу, то нужно заполнить специальную форму, где указать, кто у тебя есть на попечении, а также семейный статус, детей, пожилых родственников. Все это влияет на вычет налогов».

Что интересно, если человек работает сам на себя, например, как Денис, то он может написать стоимость инструментов, которые были ему нужны для того, чтобы начать работать, и такую же сумму из его дохода не будут облагать налогом.

Язык ребята учат, можно сказать, по ходу. Выяснилось, что русскоговорящих намного больше, чем кажется. А на бытовом уровне научиться говорить не так уж сложно.

«До сих пор не осознаю до конца, что мы здесь живем. Конечно, есть некоторая эйфория, но я чувствую себя здесь как дома…»

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