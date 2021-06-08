Глава NED Уоллак назвал основные принципы демократических выборов 8.06.2021, 17:40

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Неадекватно проведенное голосование является предпосылкой многих протестных движений.

Выборы очень важны, поскольку именно они показывают, как правительство относится к своим гражданам. Это стресс-тест почти для каждого института в свободном обществе. Об этом во время конференции Democracy in action: Zero corruption conference заявил глава Национального фонда в поддержку демократии (NED) Кеннет Уоллак, пишет сайт zn.ua.

«Первый принцип демократических выборов - инклюзивность. Чтобы те граждане, которые хотели бы реализовать свое право голоса, могли это сделать, а так же те, кто хочет избраться. Соответственно, выбор правовой основы и развитие реестра избирателей, так же как требования к кандидатам, сами гонки и способность голосования. Второй принцип - это прозрачность, означает, что процесс, который окружает выборы, открыт для общественных знаний и присмотра, это также право получать знания и мысли для того, чтобы сформировать собственную волю.. Также это касается способности медиа для того, чтобы они могли коммуницировать и поддерживать общественные дебаты вокруг выборов», - пояснил Уоллак.

К прозрачности также следует отнести способность участников выборов, СМИ и гражданского общества становиться свидетелями, проверять честность кампании, голосования, подсчета голосов и результатов.

Третьим принципом Уоллак назвал подотчетность - когда с помощью эффективных и беспристрастных способов можно было бы решать те нарушения, которые происходят.

Он пояснил, что многие протестных движений возникают не из-за экономических или политических причин, а из-за мошеннических, неадекватно проведенных выборы. Это показал и опыт Украины.

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