Дочь Навального получила за него Премию мужества в Женеве 1 8.06.2021, 17:55

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фото: Yulia Zakharova

Женевский форум по правам человека и демократии проводится с 2009 года.

Дарья Навальная, 20-летняя дочь оппозиционера Алексея Навального, выступила на Женевском форуме по правам человека. Она получила Премию мужества, присужденную ее отцу, который сейчас находится в заключении, сообщает BBC.

«Вы должны были смотреть на моего отца, а не на меня, но он находится в российской тюрьме», - сказала Дарья Навальная во время своего выступления.

«Он [Навальный] потратил всю жизнь на борьбу с коррупцией и отстаивание прав и свобод человека, таких как свобода слова, свобода выражения политических взглядов, право на протест и на участие в выборах, - сказала Навальная, - Все те вещи, которые так важны, но, к сожалению, отсутствуют в России».

Женевский форум по правам человека и демократии проводится с 2009 года во время заседаний ООН по правам человека. Премия мужества - высшая награда форума. О том, что Навальному присудили эту премию, стало известно в конце февраля 2021 года.

Организаторы решили вручить премию Навальному «за вдохновение мира своей невероятной смелостью в защите справедливости и прав человека», говорилось в их письме соратнику оппозиционера Леониду Волкову.

В своем обращении организаторы выразили надежду, что Навального вскоре освободят, и он сможет получить награду лично. Если же этого не случится, они пообещали пригласить на вручение кого-то из членов семьи политика. 26 апреля организаторы объявили, что на форуме выступит дочь Навального.

В августе прошлого года Навального без сознания госпитализировали в омскую больницу с симптомами отравления, после чего он был отправлен на лечение в Германию.

Эксперты военной немецкой лаборатории нашли в организме оппозиционера следы боевого отравляющего вещества группы «Новичок». Российские власти отрицают причастность к отравлению Навального, а также сам факт отравления.

17 января 2021 года Навальный вернулся из Германию в Россию, и сразу был задержан в аэропорту Шереметьево. ФСИН объявила, что оппозиционер неднократно нарушал испытательный срок по делу «Ив Роше» и потребовал изменить ему условный срок наказания на реальный.

2 февраля Симоновский суд Москвы удовлетворил требование ФСИН и заменил Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Согласно решению суда, политик должен провести в колонии в общей сложности два года и восемь месяцев.

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