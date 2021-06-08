Речь, которая войдет в историю Беларуси 5 Наталья Радина

8.06.2021, 18:33

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Полина Шарендо-Панасюк

Слова Полины-Шарендо Панасюк вызывают восхищение.

Бесспорно войдет в историю выступление в суде активистки гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полины Шарендо-Панасюк. Двое маленьких детей, муж под домашним арестом, больше полугода за решеткой, пытки, карцеры. И какое мужество!

Слова Полины в суде:

«Перед бандитами не встаю».

«Я вас не считаю судом. Политические репрессии ничего общего с судом не имеют».

«Сталинская тройка, полевая жандармерия, но вы не суд».

«Дать отпор бандиту — честь и обязанность гражданина. Я не обвиняемая, я политзаключенная. Требую прекратить этот цирк».

«Деньги с меня взыщут, вы получите эти 30 сребреников, но они не принесут вам счастья, вспомните, как закончил Иуда».

«Они рассчитывают еще на эти сроки, на которые они хотят людей послать в колонии. Они хотят еще раз сидеть эти сроки, эти 4-5 лет на нашей шеи, свесив ноги. Мы это допустим? Нет, это нельзя допускать».

«Все эти приговоры не имеют юридической силы. Они не являются законными. Я их не признаю, и также прошу мировое сообщество не признавать всех этих приговоров за законные».

«Благодарю международное сообщество за санкции против режима Лукашенко».

Наталья Радина, Facebook

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