Белорусы с согласия польских и литовских властей на короткое время перекрывали дороги на границах 8.06.2021, 18:45

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Активисты требуют усиления санкций против режима Лукашенко.

Белорусы с согласия польских и литовских властей на короткое время перекрывали дороги на границах. Активисты требуют усиления санкций против режима Лукашенко и одновременно разрешить выезд белорусов из страны наземным транспортом.

Активисты развернули бело-красно-белые флаги, подняли плакаты. Начали переходить туда-сюда по пешеходному переходу, блокируя движение, но с перерывами.

Аналогичная акция прошла и на литовской границе, рядом с пунктом пропуска Мядининкай—Каменный Лог.

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