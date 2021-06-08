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Белорусы с согласия польских и литовских властей на короткое время перекрывали дороги на границах

  • 8.06.2021, 18:45
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Белорусы с согласия польских и литовских властей на короткое время перекрывали дороги на границах

Активисты требуют усиления санкций против режима Лукашенко.

Белорусы с согласия польских и литовских властей на короткое время перекрывали дороги на границах. Активисты требуют усиления санкций против режима Лукашенко и одновременно разрешить выезд белорусов из страны наземным транспортом.

Активисты развернули бело-красно-белые флаги, подняли плакаты. Начали переходить туда-сюда по пешеходному переходу, блокируя движение, но с перерывами.

Аналогичная акция прошла и на литовской границе, рядом с пунктом пропуска Мядининкай—Каменный Лог.

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